الأربعاء 2025-11-12 11:41 م
 

الباراسيتامول بين الفوائد والمخاطر.. متى يكون آمنا ومتى يصبح تهديدا؟

ل
أرشيفية
 
الأربعاء، 12-11-2025 10:45 م

الوكيل الإخباري- يُعد الباراسيتامول من أكثر الأدوية شيوعا في العالم لتخفيض الحرارة وتسكين الألم، ويتميز بإمكانية شرائه بدون وصفة طبية وبسعر زهيد.

يتوفر الباراسيتامول في معظم الصيدليات تقريبا، ويُعتبر من الأدوية الرائجة لتسكين الألم وخفض الحرارة. لكنه ليس آمنا دائما كما يبدو، إذ يمكن أن يتحول إلى خطر خفي عند سوء الاستخدام.

اضافة اعلان


متى يكون الباراسيتامول ضروريا؟


الحمى المصاحبة للعدوى الفيروسية التنفسية وغيرها من العدوى.
صداع التوتر.
ألم الأسنان الخفيف إلى المتوسط.
آلام الدورة الشهرية.
ألم عضلي بعد المجهود البدني.


المخاطر المحتملة للباراسيتامول:


تأثيره على القلب والأوعية الدموية:
أظهرت الدراسات أن الاستخدام الطويل للباراسيتامول قد يرتبط بارتفاع ضغط الدم.


تأثيره على الكلى:
تناول جرعات كبيرة بانتظام يزيد من خطر القصور الكلوي.


تفاعله مع أدوية أخرى:
يصبح خطرا عند تناوله مع مضادات التخثر، إذ يزيد من فعاليتها ويؤدي إلى مضاعفات.


يبقى الباراسيتامول أحد أكثر الأدوية فعالية وأمانا نسبيا لتسكين الألم وخفض الحرارة، ولكن فقط عند الالتزام بالجرعات والإرشادات الموصى بها.

 

RT

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

طب وصحة أعراض خفية للسرطان تظهر على اللسان

إعلام عبري: المغرب تستأنف الرحلات الجوية مع إسرائيل اعتبارا من الخميس

عربي ودولي إعلام عبري: المغرب تستأنف الرحلات الجوية مع إسرائيل اعتبارا من الخميس

ل

أخبار محلية وزير الشباب يرعى حفل اختتام فعاليات الدورة العربية "ريادة الأعمال في المجال الرياضي"

اختتام ورشة حول إدماج القانون الدولي الإنساني في عملية صنع القرار العسكري

أخبار محلية اختتام ورشة حول إدماج القانون الدولي الإنساني في عملية صنع القرار العسكري

الشتاء يطرق أبواب الأردنيين غداً الخميس في أول منخفض جوي

الطقس الشتاء يطرق أبواب الأردنيين غداً الخميس في أول منخفض جوي

ل

طب وصحة الباراسيتامول بين الفوائد والمخاطر.. متى يكون آمنا ومتى يصبح تهديدا؟

السلطات الهندية تصنف الانفجار في دلهي كعمل إرهابي

عربي ودولي السلطات الهندية تصنف الانفجار في دلهي كعمل إرهابي

ل

أسواق ومال الذهب يقفز فوق 4200 دولار لأول مرة منذ أكتوبر وسط تحسن معنويات المستثمرين



 
 





الأكثر مشاهدة