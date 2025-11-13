سلطة المياه تواصل برنامجها التوعوي في مدارس المملكة

و تعريف الطلبة بطرق توفير المياه والحصاد المائي وأهمية تفعيل دور الأندية المائية في المدارس وضرورة مشاركتهم في حماية المياه والحد من هدرها للمساهمة في مواجهة التحديات التي يواجهها القطاع.
-
