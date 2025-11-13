سلطة المياه تواصل برنامجها التوعوي في مدارس المملكة

الوكيل الإخباري- تواصل سلطة المياه / شؤون الاعلام والاتصال تنفيذ برامجها التوعوية المائية لقطاع التربية في مختلف مدارس المملكة، حيث نظمت محاضرات توعوية في مدرسة الخنساء الأساسية الأولى للبنات حول الواقع المائي في الأردن والتحديات وطرق الاستخدام الأمثل لها من خلال اتباع سلوكيات صحيحة لترشيد استهلاك المياه.

