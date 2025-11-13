الخميس 2025-11-13 02:33 م
 

سلطة المياه تواصل برنامجها التوعوي في مدارس المملكة

https://www.alwakeelnews.com/story/753696
جانب من البرنامج التوعوي في المدارس
 
الخميس، 13-11-2025 01:18 م

الوكيل الإخباري-   تواصل سلطة المياه / شؤون الاعلام والاتصال تنفيذ برامجها التوعوية المائية لقطاع التربية في مختلف مدارس المملكة، حيث نظمت محاضرات توعوية في مدرسة الخنساء الأساسية الأولى للبنات حول الواقع المائي في الأردن والتحديات وطرق الاستخدام الأمثل لها من خلال اتباع سلوكيات صحيحة لترشيد استهلاك المياه.

و تعريف الطلبة بطرق توفير المياه والحصاد المائي وأهمية تفعيل دور الأندية المائية في المدارس وضرورة مشاركتهم في حماية المياه والحد من هدرها للمساهمة في مواجهة التحديات التي يواجهها القطاع.

 
 
