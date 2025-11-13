شركات التكنولوجيا الأردنية تختتم مشاركتها في ملتقى "بيبان 2025" بالسعودية

الوكيل الإخباري- اختتمت 10 شركات ناشئة أردنية تمثل نخبة من المشاريع الريادية في مجالات التكنولوجيا والابتكار والخدمات الرقمية، مشاركتها في ملتقى "بيبان 2025"، الذي أقيم في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، بتنظيم من جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج”، وبالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

وافتتح الجناح الأردني السفير الأردني في السعودية هيثم أبو الفول، الذي أكد أهمية المشاركة الأردنية في هذا الحدث العالمي، مشيدا بما وصلت إليه الشركات الأردنية من تطور وكفاءة في تقديم حلول تقنية مبتكرة تواكب التحولات الرقمية العالمية.