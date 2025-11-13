شركات التكنولوجيا الأردنية تختتم مشاركتها في ملتقى "بيبان 2025" بالسعودية

وافتتح الجناح الأردني السفير الأردني في السعودية هيثم أبو الفول، الذي أكد أهمية المشاركة الأردنية في هذا الحدث العالمي، مشيدا بما وصلت إليه الشركات الأردنية من تطور وكفاءة في تقديم حلول تقنية مبتكرة تواكب التحولات الرقمية العالمية.
وأكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أن المشاركة في ملتقى بيبان 2025 تأتي ضمن الجهود الوطنية لتعزيز حضور الشركات الريادية الأردنية في الأسواق الإقليمية والعالمية، والتعريف بالابتكارات والحلول الرقمية الأردنية التي تعكس مستوى التطور في بيئة ريادة الأعمال والتكنولوجيا في المملكة.
-
أخبار متعلقة
-
جلسة حوارية لحزب الميثاق الوطني السبت القادم
-
إغلاق تلفريك عجلون لمدة أسبوعين
-
تحويل اجور العاملين في امتحان الثانوية العامة جيل 2008 الى البنوك
-
سلطة المياه تواصل برنامجها التوعوي في مدارس المملكة
-
وزير الزراعة يبحث مع السفيرة التونسية سبل التعاون الزراعي
-
وزارة الأشغال تستعد للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة بكامل جاهزيتها
-
الملك يجتمع بممثلين عن شركات فيتنامية رائدة في قطاع المحيكات
-
توقيف شخص 15 يوما بعد تقديمه مستند رسمي مزوّر لأمانة عمان