الخميس 2025-11-13 02:33 م
 

"الإحصاء الفلسطيني": انخفاض حاد في أسعار السلع الاستهلاكية في قطاع غزة

قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، الخميس، إن أسعار السلع الاستهلاكية في قطاع غزة شهدت انخفاضا حادا خلال شهر تشرين أول الماضي. وأضح الإحصاء الفلسطيني في بيان له، أن اتفاق وقف إطلاق النار دفع بمؤشر
غزة
 
الخميس، 13-11-2025 12:58 م
الوكيل الإخباري-   قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، الخميس، إن أسعار السلع الاستهلاكية في قطاع غزة شهدت انخفاضا حادا خلال شهر تشرين أول الماضي.اضافة اعلان


وأوضح الإحصاء الفلسطيني في بيان له، أن اتفاق وقف إطلاق النار دفع بمؤشر أسعار المستهلك ليسجل انخفاضاً حاداً في قطاع غزة مقداره 40.42% مقارنة بشهر أيلول 2025، في حين سجل المؤشر ارتفاعاً في القدس بنسبة 0.36%، وبنسبة 0.17% في الضفة، مما دفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك ليسجل انخفاضاً في فلسطين مقداره 23.04%.

ولفت إلى أنه مستويات الأسعار تشهد تقلباً حاداً بين الارتفاع والانخفاض في قطاع غزة، مرتبطة بتطورات العدوان الإسرائيلي وحركة المعابر التجارية، وليست نتيجة تغيرات ناتجة عن تفاعل عوامل السوق، وبالتالي يكون تأثيرها كبيراً على الرقم القياسي العام للأراضي الفلسطينية، فيما أن هذه المعطيات لا بد من أخذها بعين الاعتبار عند قراءة مؤشر غلاء المعيشة، وأن يتم التركيز على تغير غلاء المعيشة على مستوى المنطقة، للوقوف على حقيقة التغير فيها، ونظراً لخصوصية هذه المرحلة الاستثنائية، وعطفا على ذلك لا يمكن استخدام متوسط الرقم القياسي العام للأراضي الفلسطينية، ليمثل متوسط التغيرات على مستوى المناطق المختلفة، نظراً للتباين الحاد في البيانات مناطقيا، وتأثرها بشكل كبير بتغيرات الأسعار في قطاع غزة.

وعند مقارنة الأسعار خلال شهر تشرين أول 2025 مع شهر تشرين أول 2024، تشير البيانات إلى انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بمقدار 17.08%، (بواقع 31.25% في قطاع غزة، وبمقدار 1.32% في الضفة، في حين ارتفع المؤشر بنسبة 1.71%في القدس).
 
 
gnews

أحدث الأخبار

أعلام الأردن ترفرف في شارع رئيسي في العاصمة عمّان

أخبار محلية جلسة حوارية لحزب الميثاق الوطني السبت القادم

ماكدونالدز

أخبار الشركات ماكدونالدز الأردن تطلق منصة "McSaver Menu" لتقديم وجبات قيّمة بأسعار مميزة

تصعيد إسرائيلي جديد على القطاع

فلسطين تصعيد إسرائيلي جديد على القطاع

تلفريك عجلون

أخبار محلية إغلاق تلفريك عجلون لمدة أسبوعين

مبنى وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية تحويل اجور العاملين في امتحان الثانوية العامة جيل 2008 الى البنوك

أحرق مستوطنون يهود، اليوم الخميس، مسجد الحاجة حميدة الواقع بين بلدتي ديراستيا وكفل حارس، شمال غرب مدينة سلفيت، كما اقتحم مستوطنون باحات المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، في الوقت

فلسطين مستوطنون يحرقون مسجدا بسلفيت ويقتحمون الأقصى واعتقال 30 فلسطينيا بالضفة

الجناح الأردني في ملتقى "بيبان 2025"

أخبار محلية شركات التكنولوجيا الأردنية تختتم مشاركتها في ملتقى "بيبان 2025" بالسعودية

فاا

فيديو الوكيل هل تساعد الأمطار في تخفيف انتشار الأمراض؟



 
 





الأكثر مشاهدة