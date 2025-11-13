"الإحصاء الفلسطيني": انخفاض حاد في أسعار السلع الاستهلاكية في قطاع غزة

12:58 م

الوكيل الإخباري- قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، الخميس، إن أسعار السلع الاستهلاكية في قطاع غزة شهدت انخفاضا حادا خلال شهر تشرين أول الماضي.





وأوضح الإحصاء الفلسطيني في بيان له، أن اتفاق وقف إطلاق النار دفع بمؤشر أسعار المستهلك ليسجل انخفاضاً حاداً في قطاع غزة مقداره 40.42% مقارنة بشهر أيلول 2025، في حين سجل المؤشر ارتفاعاً في القدس بنسبة 0.36%، وبنسبة 0.17% في الضفة، مما دفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك ليسجل انخفاضاً في فلسطين مقداره 23.04%.



ولفت إلى أنه مستويات الأسعار تشهد تقلباً حاداً بين الارتفاع والانخفاض في قطاع غزة، مرتبطة بتطورات العدوان الإسرائيلي وحركة المعابر التجارية، وليست نتيجة تغيرات ناتجة عن تفاعل عوامل السوق، وبالتالي يكون تأثيرها كبيراً على الرقم القياسي العام للأراضي الفلسطينية، فيما أن هذه المعطيات لا بد من أخذها بعين الاعتبار عند قراءة مؤشر غلاء المعيشة، وأن يتم التركيز على تغير غلاء المعيشة على مستوى المنطقة، للوقوف على حقيقة التغير فيها، ونظراً لخصوصية هذه المرحلة الاستثنائية، وعطفا على ذلك لا يمكن استخدام متوسط الرقم القياسي العام للأراضي الفلسطينية، ليمثل متوسط التغيرات على مستوى المناطق المختلفة، نظراً للتباين الحاد في البيانات مناطقيا، وتأثرها بشكل كبير بتغيرات الأسعار في قطاع غزة.



وعند مقارنة الأسعار خلال شهر تشرين أول 2025 مع شهر تشرين أول 2024، تشير البيانات إلى انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بمقدار 17.08%، (بواقع 31.25% في قطاع غزة، وبمقدار 1.32% في الضفة، في حين ارتفع المؤشر بنسبة 1.71%في القدس).