الأربعاء 2025-11-12 11:40 م
 

أعراض خفية للسرطان تظهر على اللسان

تعبيرية
 
الأربعاء، 12-11-2025 11:36 م

الوكيل الإخباري- يمكن أن تشير تغيرات في شكل اللسان أو لونه أو ملمسه إلى الإصابة بالسرطان، أو قد تكون علامة على أمراض خطيرة أخرى تستدعي الانتباه والفحص المبكر.

وفقا لصحيفة Daily Mail، تُعد القرحة غير المؤلمة على اللسان التي لا تلتئم مع مرور الوقت من أبرز العلامات التحذيرية لسرطان الفم عالي الخطورة.


وتشير الصحيفة إلى أن لون اللسان، وملمسه، وسطحه يمكن أن يكشف الكثير عن ميكروبيوم الفم، والتوازن المائي، ومستوى العناصر الغذائية، وصحة الأمعاء والحالة الصحية العامة.


بناءً على ذلك، توصي الصحيفة بـ الاهتمام بنظافة الفم ومراقبة أي تغيرات مثل تغير لون اللسان، أو حساسية اللثة، أو رائحة الفم الكريهة.


كما يوضح كاتب المقال أن أعراض سرطان الفم قد تشمل الألم، وصعوبة البلع، وتغيرات في الصوت، وفقدان الوزن غير المبرر.


ويُذكر أن السبب الرئيسي لسرطان الفم هو فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)، لذلك يعتبر التطعيم أمرا ضروريا للوقاية. كما يُنصح بالإقلاع عن التدخين وتقليل شرب الكحول لتقليل المخاطر.

 

RT

 
 
