مستوطنون يحرقون مسجدا بسلفيت ويقتحمون الأقصى واعتقال 30 فلسطينيا بالضفة

جانب من الحريق
 
الوكيل الإخباري-   أحرق مستوطنون يهود، اليوم الخميس، مسجد الحاجة حميدة الواقع بين بلدتي ديراستيا وكفل حارس، شمال غرب مدينة سلفيت، كما اقتحم مستوطنون باحات المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، في الوقت الذي اعتقلت فيه قوات الاحتلال 30 فلسطينيا من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

اضافة اعلان


وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيان، بأن أهالي بلدتي ديراستيا وكفل حارس تفاجأوا فجر اليوم، بقيام المستوطنين بإحراق المسجد عبر سكب مواد قابلة للاشتعال عند المدخل، إلا أن تدخل الأهالي حال دون انتشار النيران على المسجد بالكامل.


وأشارت إلى أن المستوطنين خطوا أيضا شعارات عنصرية معادية للعرب والمسلمين على جدران المسجد.
وهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، متنزها في بلدة القبيبة شمال غرب مدينة القدس المحتلة.
وذكر مجلس بلدي القبيبة، أن جرافات الاحتلال هدمت وجرفت متنزه في منطقة جبل الشيخ ببلدة القبيبة، حيث تتعرض بلدات القبيبة وقطنة وبدو شمال غرب القدس إلى عمليات هدم واقتحامات متكررة من قوات الاحتلال واعتقالات ومداهمة منازل وتفتيشها.


الى ذلك، وبحسب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، اقتحم عشرات المستوطنين اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة من جهة باب المغاربة ونظموا جولات مشبوهة في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في المنطقة الشرقية منه بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

 
 
