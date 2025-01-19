دراسة تنصح مرضى السكر بتناول الجزر مع الأدوية الموصوفة.. اعرف الأسباب

الوكيل الإخباري- كشف بحث حديث من جامعة جنوب الدنمارك أن تناول الجزر قد يساعد في السيطرة على أو منع مرض السكري من النوع الثاني، وذلك بفضل تأثيره في تنظيم مستويات السكر في الدم وتحسين صحة الأمعاء. في الدراسة، تم اختبار تأثير الجزر على الفئران المصابة بمرض السكري.

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وأوضح مؤلف الدراسة في تصريح لمجلة "نيوزويك": "الجزر يحسن صحة الأمعاء من خلال تعزيز نمو بكتيريا تزيد من إنتاج الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة". وأضاف أن هذه الأحماض الدهنية تتكون عندما تقوم البكتيريا الموجودة في الأمعاء بتكسير الألياف الموجودة في الطعام.



وذكر البحث أن هذه الأطعمة تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، وتحسين صحة الأمعاء، ودعم الجهاز المناعي، وربما حتى تعزيز إفراز هرمون GLP-1، الذي تهدف إليه الأدوية المستخدمة في علاج مرض السكري وفقدان الوزن.



كما أشار البحث إلى أن الجزر يحتوي على مركبات نشطة بيولوجيًا، مثل الفالكارينول والفالكارينديول، التي تساعد الخلايا على امتصاص السكر وتحسين وظيفة الأنسولين، ولها تأثير مضاد للالتهابات، وهو أمر حاسم في إدارة مرض السكري.



وتوصل العلماء إلى أن الجزر يمكن أن يكون إضافة طبيعية فعّالة للعلاج الطبي التقليدي لمرض السكري، مما يمكن مرضى السكري من تناول الجزر بجانب الأدوية الموصوفة لهم، مثل الأنسولين، لتحسين صحتهم بشكل أكبر.



وتقدر مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة (CDC) أن 11.6% من البالغين في أمريكا يعانون من مرض السكري، بينما يعاني 1 من كل 3 بالغين من مرحلة ما قبل السكري، أو ما يعرف بالمرض الأيضي.



وأضاف الباحثون أن الخضراوات الأخرى في عائلة الجزر تحتوي أيضًا على مركبات نشطة بيولوجيًا يمكن أن تكون لها تأثيرات مماثلة، مثل البقدونس والكرفس والجزر الأبيض. كما أن بعض أنواع الجزر، مثل الجزر الأرجواني، تحتوي على مستويات أعلى من المواد النشطة بيولوجيًا، مما قد يعزز من تأثيره المفيد.

ويُعتقد أن الجزر النيئ أو المطبوخ قليلاً قد يكون له تأثير أقوى.