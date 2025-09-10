"رشفة صحية يومية".. ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير الرمان؟

الوكيل الإخباري- بات عصير الرمان من المشروبات الصحية الأكثر شعبية حول العالم، بفضل لونه الياقوتي الجذّاب، ومذاقه الفريد الذي يجمع بين الحلاوة والحموضة، فضلًا عن محتواه الغني بالمغذيات الطبيعية.

لكن، ما الذي يجعل هذا العصير خيارًا ذكيًا لصحة الجسم؟

قوة مضادات الأكسدة

بحسب خبراء الصحة، فإن عصير الرمان الطبيعي يُستخلص من بذور الرمان ويتميّز باحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، وخاصة البونيكالاجين (punicalagin)، وهي مركبات قوية تساعد في تقليل الالتهابات وحماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة.



مفيد لصحة القلب

تشير الدراسات إلى أن تناول عصير الرمان بانتظام قد يساعد في:

خفض ضغط الدم المرتفع

تحسين مستويات الكوليسترول الجيد وتقليل الضار

الحد من تراكم اللويحات في الشرايين

وهو ما يجعله حليفًا طبيعيًا في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.



يعزز المناعة ويحسن الهضم

يُعتبر عصير الرمان غنيًا بفيتامين C والعناصر المضادة للالتهاب، مما يُساهم في:

دعم جهاز المناعة

مقاومة الأمراض الموسمية

تحسين وظائف الدماغ والذاكرة وفقًا لبعض الدراسات الحديثة

كما يُعتقد أن خصائصه المضادة للالتهاب قد تساعد في:

تخفيف أعراض التهاب المفاصل

دعم صحة الجهاز الهضمي

تعزيز توازن البكتيريا النافعة في الأمعاء



⚠️ الاعتدال ضروري رغم الفوائد

ورغم هذه الفوائد المتعددة، ينصح خبراء التغذية بتناول العصير باعتدال، خاصةً لمرضى السكري، لاحتوائه على سكريات طبيعية قد تؤثر على مستوى الجلوكوز في الدم.

كما قد يتداخل مع بعض الأدوية، مثل أدوية ضغط الدم والكوليسترول، تمامًا كما هو الحال مع عصير الجريب فروت.



يُوصى بتناول ما بين 120 إلى 240 مل يوميًا من عصير الرمان الطازج المعصور على البارد، للحصول على فوائده دون التعرّض لآثاره الجانبية.