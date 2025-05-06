الثلاثاء 2025-05-06 05:57 م
 

رغم فوائدها... 3 فئات ممنوعة من تناول بذور الشيا!

فل
تعبيرية
 
الثلاثاء، 06-05-2025 02:43 م

الوكيل الإخباري-  تُعد بذور الشيا من الأغذية الغنية بالألياف وأحماض أوميغا 3 ومضادات الأكسدة، لكن لا تُناسب الجميع، بل قد تُشكل خطرًا على بعض الفئات عند تناولها بانتظام أو بكميات كبيرة.

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🚫 الفئات الممنوعة من تناول بذور الشيا:
1. متناولو أدوية السيولة
تحتوي بذور الشيا على نسبة عالية من أحماض أوميغا 3، التي تُبطئ عملية تخثر الدم.
تناولها مع أدوية مثل الأسبرين أو الوارفارين قد يزيد خطر النزيف.


2. مرضى الضغط المنخفض
بما أنها تُساهم في خفض ضغط الدم، فقد تُسبب دوخة أو ضعف عام للأشخاص الذين يعانون من ضغط منخفض أصلًا.


3. مرضى السكري
رغم قدرتها على تنظيم مستويات السكر، فإن تناولها مع أدوية خفض السكر قد يؤدي إلى هبوط حاد في الجلوكوز، ما قد يشكل خطرًا حقيقيًا.

💡 نصيحة:
قبل إدخال بذور الشيا إلى نظامك الغذائي اليومي، خصوصًا إذا كنت تعاني من مرض مزمن أو تتناول أدوية منتظمة، من الأفضل استشارة الطبيب.

 

الكونسلتو  

 
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