ضوضاء المطارات تغير بنية القلب

وبحسب النتائج التي نشرت اليوم، فإن الذين يعيشون بالقرب من المطارات الصاخبة لديهم بنية قلب ووظيفة أسوأ بنسبة 10% إلى 20%، مقارنة بمن انتقلوا للابتعاد عن ضوضاء الطائرات.
وقال فريق البحث من جامعتي لندن وليستر: إن عضلة القلب أصبحت أكثر صلابة وسمكاً بمرور الوقت، ما يجعل القلب أقل كفاءة في ضخ الدم.
ووفق "هيلث داي"، وُجد أن المعرضين لضوضاء الطائرات الصاخبة لديهم زيادة في كتلة القلب بنسبة 7%، وسمك القلب بنسبة 4%، فضلاً عن ضعف وظائف القلب.
وخلص الباحثون إلى أن الشخص الذي يعاني من نوع التغييرات في بنية القلب المرتبطة بضوضاء الطائرات يكون أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية، أو سكتة دماغية، أو عدم انتظام ضربات القلب بأربعة أضعاف.
وقالت الباحثة آنا هانسل، مديرة مركز الصحة البيئية والاستدامة بجامعة ليستر: "لقد ثبت أن ضوضاء الطائرات في الليل تؤثر على جودة النوم وقد يكون هذا عاملاً مهمًا يؤثر على الصحة".
وأضافت: "إن الضوضاء البيئية يمكن أن تؤدي أيضاً إلى الإفراط في تنشيط استجابة الإجهاد".
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