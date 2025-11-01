فوائد مكملات أوميغا 3 تنخفض بسرعة بعد التوقف عن تناولها

الوكيل الإخباري- كشف علماء فنلنديون أن حمض الإيكوسابنتاينويك (EPA) الموجود في زيت السمك ومكملات أوميغا-3 يؤثر على عملية الأيض بشكل فريد لكل شخص، وتنخفض مستوياته في الجسم بسرعة بعد التوقف عن تناوله.

وفي دراسة شملت 38 متطوعًا تلقوا جرعات مرتفعة من مكملات EPA، أظهرت التحاليل الدموية ارتفاعًا قويًا لكنه قصير الأمد في مستويات الحمض، مع اختلافات واضحة بين الأفراد في طريقة امتصاصه واستجابته.



وأوضحت الدكتورة كاتارينا أورني من جامعة هلسنكي أن لكل شخص “بصمة دهنية” فريدة في دمه تبقى ثابتة حتى بعد تناول المكملات، ما يفسر تباين النتائج بين الأفراد.



وبيّن الباحثون أن الحمض يُمتص بكفاءة عالية، لكنه ينخفض سريعًا بعد التوقف عن تناوله، وكانت أوضح التغيرات لدى من كانت لديهم مستويات منخفضة أساسًا. كما لوحظ أن تناول EPA ساهم في خفض الدهون في الدم وتقليل التصاق البروتينات الدهنية بجدران الشرايين، مما يعزز الوقاية من تصلب الشرايين.