هل تلاحظ نقاطا في عينيك؟.. إليك ما يقوله الخبراء

الوكيل الإخباري- قد يلاحظ البعض نقاطاً أو خطوطاً أو خيوطاً تتحرك في العين عند النظر إلى السماء أو الجدران الفاتحة، وتعرف هذه الظواهر باسم العوامات (Floaters). وغالباً ما تكون غير ضارة، لكنها قد تستدعي الفحص الطبي في حالات معينة.



تنتج العوامات عادة عن الانفصال الزجاجي الخلفي (PVD)، وهو تغير طبيعي يحدث في المادة الهلامية داخل العين مع التقدم في العمر. تظهر العوامات على خلفيات فاتحة على شكل نقاط صغيرة، خطوط متعرجة، حلقات، أو أشكال شبيهة بالشبكة، وتتشكل من تجمع ألياف الكولاجين داخل الجل الزجاجي داخل العين.



معظم العوامات حميدة ويعتاد الدماغ على تجاهلها، لكن يجب مراجعة طبيب العيون فوراً عند ظهور أي من هذه العلامات:



عوامات أو ومضات جديدة

زيادة مفاجئة في عددها

ظهور "ستارة" داكنة أو ظل يتحرك عبر الرؤية

عدم وضوح الرؤية أو ألم في العين

ظهور العوامات بعد جراحة أو إصابة بالعين

قد تشير هذه الأعراض إلى مشاكل في الشبكية مثل التمزق أو الانفصال، والتي قد تؤدي إلى فقدان دائم للبصر إذا تُركت دون علاج، خاصة لدى الأشخاص فوق 40 عامًا.

ارم نيوز