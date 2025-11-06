هل تلاحظ نقاطا في عينيك؟.. إليك ما يقوله الخبراء

تنتج العوامات عادة عن الانفصال الزجاجي الخلفي (PVD)، وهو تغير طبيعي يحدث في المادة الهلامية داخل العين مع التقدم في العمر. تظهر العوامات على خلفيات فاتحة على شكل نقاط صغيرة، خطوط متعرجة، حلقات، أو أشكال شبيهة بالشبكة، وتتشكل من تجمع ألياف الكولاجين داخل الجل الزجاجي داخل العين.
معظم العوامات حميدة ويعتاد الدماغ على تجاهلها، لكن يجب مراجعة طبيب العيون فوراً عند ظهور أي من هذه العلامات:
عوامات أو ومضات جديدة
زيادة مفاجئة في عددها
ظهور "ستارة" داكنة أو ظل يتحرك عبر الرؤية
عدم وضوح الرؤية أو ألم في العين
ظهور العوامات بعد جراحة أو إصابة بالعين
