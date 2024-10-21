 
الإثنين 2024-10-21 09:45 ص
 
 

لتسريع وتيرة الشفاء من الانفلونزا.. تناول هذه الفاكهة!

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 21-10-2024 09:28 ص
الوكيل الإخباري-   يتساءل الكثير من الأشخاص عن الإرشادات الواجب اتباعها عند الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا في فصل الشتاء، لتسريع وتيرة الشفاء منهما.اضافة اعلان


في هذا الصدد، قال الدكتور كابرال عبر مقطع فيديو منشور بموقع التواصل الاجتماعي "تيك توك"، إن هناك فاكهة ثبت أنها تقلل من مدة الإصابة بالإنفلونزا.

وأضاف أن الفاكهة التي يقصدها هي "التوت البري"، مشيرًا إلى أن الأبحاث الحالية تؤكد أنه يحتوي على خصائص تقاوم فيروس الإنفلونزا وتخفف أعراض البرد.

وفي دراسة أجريت عام 2011، وجد الباحثون أن مستخلص التوت البري يثبط نمو فيروس الإنفلونزا وبكتيريا المكورات العنقودية في البيئة المعملية، وفقًا لموقع "روسيا اليوم".

وأوصى كابرال بتناول مكملات L-Lysine، وهو حمض أميني لا يصنعه الجسم من تلقاء نفسه، قد يساعد على التعافي من الإنفلونزا في وقتٍ قصير.

وأشار إلى وجود مكملات غذائية أخرى فعالة في تعزيز قدرة الجهاز المناعي على التصدي لفيروسات الإنفلونزا، مثل الزنك وفيتامين سي والكيرسيتين.
 
gnews

أحدث الأخبار

الدكتور محمد إسماعيل عقله الوديان

أخبار محلية التعليم العالي يجدد تعيين محمد الوديان رئيساً لجامعة عمان العربية

غرام 21 يصل إلى 55.2 دينارا

اقتصاد محلي أسعار الذهب في الأردن الإثنين.. استقرار على مستويات مرتفعة

تعبيرية

طب وصحة لتسريع وتيرة الشفاء من الانفلونزا.. تناول هذه الفاكهة!

شعار

أخبار محلية الجيش: قرار تأجيل دفتر خدمة العلم اتخذ قبل 5 أشهر ولم يكن مفاجئا

الداعية التركي فتح الله غولن

عربي ودولي المتهم بانقلاب 2016 في تركيا.. وفاة فتح الله غولن في أمريكا

ث

عربي ودولي أوستن: نشر منظومة ثاد المضادة للصواريخ في إسرائيل

تعبيرية

خاص بالوكيل وزارة العمل تضبط 215 حالة عمالة أطفال بـ ٩ شهور

صورة معلقة للشهيد يحيى السنوار في أحد شوارع قطاع غزة

عربي ودولي تقرير يكشف رد السنوار على طلب مصري لمغادرة غزة



 


الأكثر مشاهدة