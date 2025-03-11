لصيام صحي.. أطعمة غنية بالكالسيوم لا تفوّتها في رمضان

ويُعتبر الكالسيوم عنصرًا مهمًا في بناء العظام والحفاظ على قوتها، حيث يساهم في عمليات خلوية متعددة، مثل دعم العضلات والأعصاب وتنظيم مستويات الهرمونات. كما أن نقصه في الجسم يمكن أن يؤدي إلى مشكلات صحية، مثل هشاشة العظام وزيادة خطر الكسور مع تقدم العمر.
تعزيز صحة العظام: يساعد الكالسيوم في بناء العظام والحفاظ على كثافتها، مما يقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام وكسور العظام خاصة مع التقدم في السن.
تنظيم ضغط الدم: يساهم الكالسيوم في تنظيم انقباض واسترخاء الأوعية الدموية، مما يساعد في الحفاظ على مستوى ضغط دم مستقر.
تقليل خطر حصوات الكلى: يعمل الكالسيوم على تقليل امتصاص الأوكسالات، وهي مادة يمكن أن تزيد من خطر تكوّن حصوات الكلى.
التأثيرات الوقائية ضد السرطان: تشير بعض الدراسات إلى أن الكالسيوم قد يساعد في تقليل مخاطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل سرطان الثدي لدى النساء في مرحلة ما قبل انقطاع الطمث.
يعد فيتامين د أساسيًا في عملية امتصاص الكالسيوم بالجسم، حيث يساعد الأمعاء على امتصاصه بشكل فعال. لذلك، من المفيد تناول أطعمة غنية بكلا العنصرين مثل السلمون وجبن الشيدر لتعزيز الصحة العامة.
يعد الكالسيوم موجودًا في العديد من الأطعمة الطبيعية، حيث يمكن الحصول عليه من:
منتجات الألبان مثل الحليب والجبن والزبادي.
الأطعمة المدعمة مثل الحبوب الغذائية.
الأسماك مثل السلمون.
على الرغم من الفوائد الكبيرة للكالسيوم، فإن تناول مكملاته الغذائية قد يؤدي إلى بعض الآثار الجانبية مثل الانتفاخ، الغازات، والإمساك عند تناولها بجرعات معتدلة. بينما قد تؤدي الجرعات العالية إلى تكون حصوات الكلى، وربما تزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية حسب بعض الدراسات.
في الختام، يعتبر الكالسيوم عنصرًا أساسيًا في الحفاظ على صحة العظام والعديد من الوظائف الحيوية في الجسم، ويجب الحصول عليه من مصادر غذائية متنوعة بشكل منتظم للحفاظ على الصحة العامة.
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