محافظ الزرقاء يؤكد ضرورة الانضباط في الوسط التجاري وتنظيم الأسواق

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها وسط المدينة، رافقه فيها مدير شرطة الزرقاء العميد فهد أبو وندي، ورئيس لجنة بلدية الزرقاء المهندس خالد الخشمان، للوقوف على الواقع الخدمي والتنظيمي، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق السلامة العامة وراحة المتسوقين.
وأكد المحافظ ضرورة ضبط الوسط التجاري وإزالة جميع أشكال التعدي على الأرصفة والطرق العامة من قبل الباعة المتجولين وأصحاب البسطات، بما يسهم في تحسين المشهد الحضري، وتسهيل حركة المواطنين، وتعزيز جمالية المدينة.
من جانبه، شدد العميد أبو وندي على أهمية الشراكة بين الأجهزة الأمنية وبلدية الزرقاء، لضمان تنفيذ حملات ميدانية مستمرة في الأسواق، وتوفير بيئة آمنة ومنظمة، مشيرًا إلى أن التنسيق متواصل لتطبيق القانون بعدالة وصرامة.
في السياق ذاته، أوضح الخشمان أن كوادر البلدية تكثف جهودها الرقابية من خلال حملات تفتيشية صباحية ومسائية، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، ومواصلة العمل لضمان التزام كافة المنشآت التجارية بالضوابط والتعليمات التنظيمية.
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