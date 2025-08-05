محافظ الزرقاء يؤكد ضرورة الانضباط في الوسط التجاري وتنظيم الأسواق

الوكيل الإخباري- أكد محافظ الزرقاء، الدكتور فراس أبو قاعود، أهمية فرض الانضباط داخل الوسط التجاري وكافة الأسواق، بما يضمن تعزيز النظام العام وسهولة حركة المواطنين.

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جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها وسط المدينة، رافقه فيها مدير شرطة الزرقاء العميد فهد أبو وندي، ورئيس لجنة بلدية الزرقاء المهندس خالد الخشمان، للوقوف على الواقع الخدمي والتنظيمي، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق السلامة العامة وراحة المتسوقين.



وأكد المحافظ ضرورة ضبط الوسط التجاري وإزالة جميع أشكال التعدي على الأرصفة والطرق العامة من قبل الباعة المتجولين وأصحاب البسطات، بما يسهم في تحسين المشهد الحضري، وتسهيل حركة المواطنين، وتعزيز جمالية المدينة.



من جانبه، شدد العميد أبو وندي على أهمية الشراكة بين الأجهزة الأمنية وبلدية الزرقاء، لضمان تنفيذ حملات ميدانية مستمرة في الأسواق، وتوفير بيئة آمنة ومنظمة، مشيرًا إلى أن التنسيق متواصل لتطبيق القانون بعدالة وصرامة.