أفضل المكملات الغذائية لكبار السن

1. المغنيسيوم
لماذا؟ يشارك في أكثر من 300 تفاعل حيوي.
الفائدة: دعم العضلات، الأعصاب، تنظيم سكر الدم، وصحة القلب.
ملاحظة: بعض الأدوية مثل مضادات الحموضة ومدرات البول تقلل مستوياته.
2. فيتامينات ب (خاصة B12)
لماذا؟ صعوبة امتصاصها مع انخفاض حمض المعدة مع العمر.
الفائدة: تعزيز الطاقة، الأعصاب، كريات الدم الحمراء، وتقليل التدهور المعرفي.
3. الكالسيوم
لماذا؟ انخفاض كثافة العظام، خاصة بعد سن اليأس.
الفائدة: تقوية العظام والوقاية من الكسور.
تحذير: لا للإفراط، لتجنّب خطر حصوات الكلى.
4. فيتامين د
لماذا؟ قلة التعرض للشمس وضعف إنتاجه في الجلد مع التقدم في السن.
الفائدة: ضروري لامتصاص الكالسيوم، والحفاظ على صحة العظام والمناعة.
5. أوميجا-3
لماذا؟ تقلل من الالتهابات وتحمي القلب.
الفائدة: تقليل خطر أمراض القلب وألزهايمر.
نصيحة: يُفضل استشارة الطبيب قبل البدء بأي مكمل غذائي، لتحديد الجرعة المناسبة وتجنب التفاعلات مع الأدوية الأخرى.
-
أخبار متعلقة
-
علامات الصداع أثناء الحمل- هكذا يمكنك التعامل معه
-
طبيب يحذر من الإفراط في غسل اليدين
-
كيف نحمي الأطفال من موجات الحرّ الشديدة؟
-
تنظيم التبغ في أوروبا: بين الصحة العامة والتعقيد البيروقراطي
-
3 أخطاء شائعة تضر بصحة قدميك... تجنّبها فورا!
-
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الذرة المسلوقة؟
-
لتحسين صحة قلبك.. هذا ما نصحت به آخر الدراسات
-
لن ترمي قشر البطيخ بعد اليوم .. عندما تعرف هذا السر!