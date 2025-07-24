أفضل المكملات الغذائية لكبار السن

الوكيل الإخباري- مع التقدم في العمر، تقل قدرة الجسم على امتصاص بعض العناصر الغذائية، مما يزيد من خطر نقص الفيتامينات والمعادن. وفيما يلي أبرز المكملات الغذائية الضرورية لكبار السن:



1. المغنيسيوم

لماذا؟ يشارك في أكثر من 300 تفاعل حيوي.

الفائدة: دعم العضلات، الأعصاب، تنظيم سكر الدم، وصحة القلب.

ملاحظة: بعض الأدوية مثل مضادات الحموضة ومدرات البول تقلل مستوياته.



2. فيتامينات ب (خاصة B12)

لماذا؟ صعوبة امتصاصها مع انخفاض حمض المعدة مع العمر.

الفائدة: تعزيز الطاقة، الأعصاب، كريات الدم الحمراء، وتقليل التدهور المعرفي.



3. الكالسيوم

لماذا؟ انخفاض كثافة العظام، خاصة بعد سن اليأس.

الفائدة: تقوية العظام والوقاية من الكسور.

تحذير: لا للإفراط، لتجنّب خطر حصوات الكلى.



4. فيتامين د

لماذا؟ قلة التعرض للشمس وضعف إنتاجه في الجلد مع التقدم في السن.

الفائدة: ضروري لامتصاص الكالسيوم، والحفاظ على صحة العظام والمناعة.



5. أوميجا-3

لماذا؟ تقلل من الالتهابات وتحمي القلب.

الفائدة: تقليل خطر أمراض القلب وألزهايمر.



نصيحة: يُفضل استشارة الطبيب قبل البدء بأي مكمل غذائي، لتحديد الجرعة المناسبة وتجنب التفاعلات مع الأدوية الأخرى.

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