الخميس 2025-07-24 02:43 م
 

أفضل المكملات الغذائية لكبار السن

5غ
تعبيرية
 
الخميس، 24-07-2025 02:34 م

الوكيل الإخباري-   مع التقدم في العمر، تقل قدرة الجسم على امتصاص بعض العناصر الغذائية، مما يزيد من خطر نقص الفيتامينات والمعادن. وفيما يلي أبرز المكملات الغذائية الضرورية لكبار السن:

1. المغنيسيوم
لماذا؟ يشارك في أكثر من 300 تفاعل حيوي.
الفائدة: دعم العضلات، الأعصاب، تنظيم سكر الدم، وصحة القلب.
ملاحظة: بعض الأدوية مثل مضادات الحموضة ومدرات البول تقلل مستوياته.

2. فيتامينات ب (خاصة B12)
لماذا؟ صعوبة امتصاصها مع انخفاض حمض المعدة مع العمر.
الفائدة: تعزيز الطاقة، الأعصاب، كريات الدم الحمراء، وتقليل التدهور المعرفي.

3. الكالسيوم
لماذا؟ انخفاض كثافة العظام، خاصة بعد سن اليأس.
الفائدة: تقوية العظام والوقاية من الكسور.
تحذير: لا للإفراط، لتجنّب خطر حصوات الكلى.

4. فيتامين د
لماذا؟ قلة التعرض للشمس وضعف إنتاجه في الجلد مع التقدم في السن.
الفائدة: ضروري لامتصاص الكالسيوم، والحفاظ على صحة العظام والمناعة.

5. أوميجا-3
لماذا؟ تقلل من الالتهابات وتحمي القلب.
الفائدة: تقليل خطر أمراض القلب وألزهايمر.

نصيحة: يُفضل استشارة الطبيب قبل البدء بأي مكمل غذائي، لتحديد الجرعة المناسبة وتجنب التفاعلات مع الأدوية الأخرى.

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