هذه العادة خطيرة قبل النوم.. فما هي؟

اضطراب النوم: قد تؤثر بعض المسكنات القوية على دورات النوم الطبيعية، مما يقلل من مرحلة النوم العميق ويؤدي إلى الشعور بالتعب والإرهاق عند الاستيقاظ.
مشاكل بالجهاز التنفسي: تناول جرعات زائدة من مسكنات الألم قبل النوم قد يزيد من خطر الإصابة بمشاكل تنفسية، مثل انقطاع النفس النومي.
التفاعلات الدوائية: يمكن أن تتداخل مسكنات الألم مع الأدوية الأخرى، خاصة تلك التي تعالج الأمراض المزمنة، مما قد يؤدي إلى زيادة الآثار الجانبية أو تقليل فعالية الأدوية.
الآثار الجانبية للأدوية: قد تظهر بعض الآثار الجانبية مثل الغثيان، الدوخة، الإمساك، وجفاف الفم، مما يعيق النوم الجيد ويزيد من الإرهاق عند الاستيقاظ.
عدم ظهور أي نتائج: قد يؤدي الاعتياد على تناول المسكنات إلى عدم ظهور نتائج فعالة، مما يستدعي تناول جرعات أكبر لتحقيق نفس التأثير، وهو ما يزيد من مخاطر الجرعات الزائدة.
من المهم تناول المسكنات بحذر وعدم الاعتماد عليها بشكل مفرط للحفاظ على صحة الجسم وجودة النوم.
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