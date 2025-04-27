الأحد 2025-04-27 11:05 ص
 

هذه العادة خطيرة قبل النوم.. فما هي؟

فق
تعبيرية
 
الأحد، 27-04-2025 10:22 ص

الوكيل الإخباري-   يعتاد بعض الأشخاص على تناول مسكنات الألم قبل النوم للتحكم في الأعراض المزعجة التي قد تؤثر على جودة النوم، ولكن يجب الحذر من الكميات المتناولة لتجنب أي آثار جانبية.

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وفقًا لموقع "WebMD"، يمكن أن يتسبب تناول مسكنات الألم قبل النوم في عدة أضرار تشمل:
اضطراب النوم: قد تؤثر بعض المسكنات القوية على دورات النوم الطبيعية، مما يقلل من مرحلة النوم العميق ويؤدي إلى الشعور بالتعب والإرهاق عند الاستيقاظ.
مشاكل بالجهاز التنفسي: تناول جرعات زائدة من مسكنات الألم قبل النوم قد يزيد من خطر الإصابة بمشاكل تنفسية، مثل انقطاع النفس النومي.
التفاعلات الدوائية: يمكن أن تتداخل مسكنات الألم مع الأدوية الأخرى، خاصة تلك التي تعالج الأمراض المزمنة، مما قد يؤدي إلى زيادة الآثار الجانبية أو تقليل فعالية الأدوية.
الآثار الجانبية للأدوية: قد تظهر بعض الآثار الجانبية مثل الغثيان، الدوخة، الإمساك، وجفاف الفم، مما يعيق النوم الجيد ويزيد من الإرهاق عند الاستيقاظ.
عدم ظهور أي نتائج: قد يؤدي الاعتياد على تناول المسكنات إلى عدم ظهور نتائج فعالة، مما يستدعي تناول جرعات أكبر لتحقيق نفس التأثير، وهو ما يزيد من مخاطر الجرعات الزائدة.


من المهم تناول المسكنات بحذر وعدم الاعتماد عليها بشكل مفرط للحفاظ على صحة الجسم وجودة النوم.

 

الكونسلتو 

 
gnews

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