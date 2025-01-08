 
الأربعاء 2025-01-08 02:09 م
 

هل تعرف هذه المخاطر؟ 5 نصائح لحماية أطفالك من الأمراض الشائعة

ل
تعبيرية
الأربعاء، 08-01-2025 12:34 م

الوكيل الإخباري-   في فصل الشتاء أو أثناء تقلبات الطقس، تزداد فرص إصابة الأطفال بالعديد من الأمراض الشائعة مثل نزلات البرد، الأنفلونزا، والتهابات الجهاز التنفسي. مع أن الأطفال يمتلكون مناعة طبيعية، إلا أن ضعف النظام المناعي في بعض الحالات أو العوامل البيئية قد يجعلهم أكثر عرضة لهذه الأمراض.

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إليك 5 نصائح لحماية أطفالك من الأمراض الشائعة:


تعزيز النظافة الشخصية
غسل اليدين بشكل متكرر هو أول خط دفاع ضد العدوى. علمي أطفالك كيفية غسل أيديهم بالطريقة الصحيحة لمدة 20 ثانية، خاصة قبل تناول الطعام وبعد استخدام الحمام.


توفير تغذية متوازنة
تأكدي من أن أطفالك يتناولون وجبات غنية بالفيتامينات والمعادن، خاصة فيتامين C وفيتامين D، مما يعزز جهاز المناعة. الفواكه والخضروات الطازجة، مثل البرتقال والفلفل الأحمر، تعتبر خيارات مثالية.


الحصول على قسط كافٍ من النوم
النوم الجيد يلعب دورًا أساسيًا في تقوية مناعة الجسم. تأكدي من أن طفلك يحصل على القدر الكافي من النوم الذي يتناسب مع عمره، مما يساعد في تجنب الأمراض.


تشجيع النشاط البدني
النشاط البدني المنتظم يعزز الدورة الدموية ويزيد من قدرة الجسم على محاربة العدوى. شجعي أطفالك على اللعب في الهواء الطلق وممارسة الرياضة بانتظام.


تجنب التلامس مع المرضى
من المهم تجنب الأماكن المزدحمة أو المحيطات التي تحتوي على أطفال مرضى. علمي أطفالك أهمية تجنب الاقتراب من الأشخاص المصابين أو الذين تظهر عليهم أعراض المرض.


متى يجب استشارة الطبيب؟
إذا لاحظت على طفلك أعراضًا شديدة مثل الحمى المرتفعة أو السعال المستمر، أو إذا شعر طفلك بالإرهاق الشديد، من الأفضل استشارة الطبيب فورًا.
باتباع هذه النصائح البسيطة، يمكنك حماية أطفالك من الأمراض الشائعة وتعزيز صحتهم العامة، مما يساعدهم على الاستمتاع بحياة نشطة وسعيدة.

 

 

 
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