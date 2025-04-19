السبت 2025-04-19 09:30 ص
 

6 علامات لاضطراب الأمعاء - إليك طرق العلاج

ات
تعبيرية
 
السبت، 19-04-2025 08:25 ص

الوكيل الإخباري-  الأمعاء ليست فقط للهضم، بل تلعب دورًا كبيرًا في المناعة والصحة النفسية. إذا كنت تعاني من هذه الأعراض، فقد تكون أمعاؤك غير صحية:

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🔹 مشاكل الجلد: مثل حب الشباب أو الإكزيما
🔹 القلق والاكتئاب: الأمعاء والدماغ مترابطان
🔹 التعب المستمر: بسبب ضعف امتصاص المغذيات
🔹 الإفراط في تناول السكر: يغذي البكتيريا الضارة
🔹 تكرار الأمراض: نتيجة ضعف المناعة المرتبط بالأمعاء
🔹 اضطرابات هضمية: مثل الانتفاخ والإمساك

💡 نصائح لتحسين صحة الأمعاء:
تناول الألياف (خضروات، فواكه، حبوب كاملة)
شرب الماء بانتظام (8 أكواب يوميًا)
ممارسة الرياضة
إضافة الأطعمة المخمرة (كالمخللات والزبادي)
تقليل السكريات وزيادة الكربوهيدرات المعقدة


🧠 دعم صحة الأمعاء يُحسن المزاج ويقلل القلق، خاصة عند استخدام البروبيوتيك والبريبايوتكس.

 

الكونسلتو 

 
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