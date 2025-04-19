6 علامات لاضطراب الأمعاء - إليك طرق العلاج

الوكيل الإخباري- الأمعاء ليست فقط للهضم، بل تلعب دورًا كبيرًا في المناعة والصحة النفسية. إذا كنت تعاني من هذه الأعراض، فقد تكون أمعاؤك غير صحية:

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🔹 مشاكل الجلد: مثل حب الشباب أو الإكزيما

🔹 القلق والاكتئاب: الأمعاء والدماغ مترابطان

🔹 التعب المستمر: بسبب ضعف امتصاص المغذيات

🔹 الإفراط في تناول السكر: يغذي البكتيريا الضارة

🔹 تكرار الأمراض: نتيجة ضعف المناعة المرتبط بالأمعاء

🔹 اضطرابات هضمية: مثل الانتفاخ والإمساك



💡 نصائح لتحسين صحة الأمعاء:

تناول الألياف (خضروات، فواكه، حبوب كاملة)

شرب الماء بانتظام (8 أكواب يوميًا)

ممارسة الرياضة

إضافة الأطعمة المخمرة (كالمخللات والزبادي)

تقليل السكريات وزيادة الكربوهيدرات المعقدة



🧠 دعم صحة الأمعاء يُحسن المزاج ويقلل القلق، خاصة عند استخدام البروبيوتيك والبريبايوتكس.