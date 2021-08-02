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الإثنين، 02-08-2021 03:16 م

أجمل جزر العالم

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الوكيل الإخباري - تجذب المياه النقية، والرمال البيضاء الناعمة، وأشجار النخيل، والكوكتيلات الاستوائية، المسافرين الباحثين عن رحلة هادئة لقضاء شهر العسل.

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بغض النظر عن المكان والزمان، فإن التواجد على الجزيرة يجعل المسافر يشعر تلقائياً بأنه منفصل عن العالم الحقيقي.

 

أجمل جزر العالم الخاصة بشهر العسل :

 

لاناي

تحتوي جزيرة لاناي في هاواي على بعض المفاجآت في مناظرها الطبيعية. أشجار الصنوبر والصخور، والشواطئ المثيرة كلها عوامل جاذبة، في الجزيرة، يحلو مشاهد الأمواج على 18 ميلاً من الشواطئ المنعزلة، واكتشاف دلفيناً دواراً يلعب في الخارج في خليج هولوبوي واكتشاف المناظر الطبيعية القمرية الأخرى في كيهياكاويلو.
يمكن مشاهد أكبر الآثار الباقية لقرية هاواي التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ في قرية كاونولو لصيد الأسماك، أو الاسترخاء بجوار المسبح في أحد المنتجعات الفخمة بالجزيرة.

 

بورا بورا
جوهرة بولينيزيا الفرنسية مثالية لشهر العسل، تشكل بورا بورا حلم كل مسافر: شواطئ رملية بيضاء محاطة بالمياه الفيروزية، وسط الجزيرة يوجد بركان خامد يكتنفه أوراق الشجر الكثيفة، هذه الجزيرة الهادئة مفضلة لمن يقضون شهر العسل، يقضي معظم الزوار أيامهم بين التسكع على الرمال وممارسة الأنشطة المائية مثل الغوص والتزلج الهوائي والتزلج على الماء والمشي لمسافات طويلة.

يمكن للزوار استكشاف المناطق الداخلية للجزيرة في جولة مشي لمسافات طويلة أو رحلة بسيارة رباعية الدفع عبر المناظر الطبيعية الوعرة ، بينما تسمح جولات الغوص بالمعدات للمشاركين بإلقاء نظرة على العالم النابض بالحياة تحت الماء ، بما في ذلك الأسماك الاستوائية وأسماك القرش.

 

بالاوان

يتألف الأرخبيل الواقع في أكثر المناطق الزرقاء من عدد قليل من الوجهات الرئيسية ، من بينها كورون وجزيرة بالاوان والجزر الخاصة التي تضم منتجع وسبا أمانبولو وتو سيزونز كورون آيلاند، تتمثل إحدى طرق قضاء يوم في الاستلقاء على الشاطئ المثالي ومراقبة الطريقة التي تتطور بها المياه والسماء البلورية في ظلال مذهلة ، مع شروق الشمس وغروبها.

تعتبر رحلات القوارب وسيلة ممتعة ومغامرة في بعض الأحيان لتجربة الأجواء المثالية، مع الكثير من الفرص للقفز والغطس لاستكشاف الجمال تحت سطح الماء.

 

المصدر - سيدتي 

 




 

 


 

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