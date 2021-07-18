أجمل وجهات السياحة في الصيف لغير المتزوجين

الوكيل الإخباري - بعد انتهاء عام 2020، تستعد البلدان في العالم لفتح حدودها أمام السائحين الذين يستعدون لاكتشاف أماكن جديدة وثقافات مختلفة. يعد السفر الفردي من بين أكثر الطرق إرضاءً للسفر إلى مكان جديد .

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أجمل وجهات السياحة للعزاب في الصيف :

المانيا

بفضل البنية التحتية القوية للقطارات ومستويات الأمان المقبولة عموماً، تمتلك ألمانيا العديد من الأماكن الجذابة المناسبة للمسافرين العزاب، يمكن زيارة هانوفر لصروحها ومتاحفها الجذابة، وزيارة مدينة أيسلبن، واستكشاف سحر العالم القديم والهندسة المعمارية في ميونيخ، وتجربة ذروة ألمانيا في برلين مع مشهدها الفني الرائع والمعالم الحديثة، والتنزه عبر الحدائق الخشبية في دريسدن.

هناك عدد لا يحصى من الوجهات في ألمانيا مناسبة للسفر الفردي ويمكن القيام بالكثير في أسبوع من المشي لمسافات طويلة في الجبال الشاهقة لمشاهدة القلاع المهيبة إلى حضور الحفلات الممتعة، تصادف أن تكون ألمانيا أيضاً من بين الوجهات السياحية الأكثر ملاءمة للميزانية في أوروبا.

إسبانيا

إسبانيا هي وجهة سفر فردية جذابة لأسباب متنوعة،بفضل نظام النقل القوي، أصبح التجول في البلاد أمراً سهلاً، ومع توجه الكثير من الزوار إلى إسبانيا على مدار العام ، فلن تكون وحيداً على الإطلاق، خاصة عند زيارة بعض المدن الشهيرة مثل مدريد وبرشلونة وإشبيلية.

إذا كنت تخطط لرحلة كلاسيكية ، يمكنك التوجه إلى المدن الكبرى في إسبانيا بما في ذلك برشلونة وفالنسيا ومدريد، أو التوجه إلى الجزء الجنوبي من غرناطة الذي يجمع بين العمارة المغربية والمواقع التاريخية الجذابة التي تتميز بثقافة فريدة من نوعها، إذا كنت تبحث عن الشواطئ في رحلتك الفردية إلى إسبانيا ، فتوجه إلى جزر البليار، ولتجربة الطعام المحلي الإسباني ينصح بقصد المدن الشمالية، بصرف النظر عن كونها صديقة للميزانية، تفتخر إسبانيا أيضاً بشبكة متصلة جيداً من السكك الحديدية والحافلات.

بولينيزيا الفرنسية

بولينيزيا الفرنسية هي دولة تتكون من العديد من الأرخبيلات في جنوب المحيط الهادئ المتلألئ، تنقسم منطقة بولينيزيا الفرنسية إلى العديد من المناطق المختلفة، وكل منها يقدم سبباً فريداً للزيارة. ولمحبي الطبيعة الخضراء الجبلية ينصح بزيارة جزر Marquesas، وللباحثين عن فرص الاسترخاء، ينصح بالتوجه إلى تاهيتي، والاسترخاء في أحد البناغل فوق الماء. تحلو السباحة مع الحيتان في موريا وتاهيتي والقيام برحلة في الجبال الرائعة في جزر ماركيساس.

قد يكون الوصول إلى بولينيزيا الفرنسية مكلفاً نظراً لأن المطار الدولي الوحيد في المنطقة هو مطار ألفا الدولي في تاهيتي.

كوستاريكا

إن رحلة منفردة إلى كوستاريكا تتيح لك تجربة ثقافة وتقاليد أمريكا اللاتينية الأصيلة، تتميز الدولة بالنقل والإقامة والجولات المصممة لكل نوع من الميزانية يُعتقد أن كوستاريكا من بين أكثر البلدان أماناً للسياح وتفتخر أيضاً بسياحة الحياة البرية المستدامة.

تاماريندو، سانتا تيريزا، بويرتو فيجو، نوسارا، ولا فورتونا كلها وجهات ملائمة للمسافرين الفرديين في كوستاريكا. يمكنك أيضاً تجربة ركوب الرمث في المياه البيضاء على نهر باكوار، والتوجه إلى شبه جزيرة أوسا والمغامرة في أعماق الغابة المطيرة الجميلة، والتوقف في سان خوسيه للشروع في جولة طهي رائعة.

المصدر - سيدتي





















