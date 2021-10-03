الوكيل الإخباري - بلجرشي مدينة تاريخية عتيقة تضم العديد من المعالم الأثرية الهامة كالقلاع والحصون والمنازل القديمة وغيرها، تبعد عن مدينة الباحة 25 كم وتعد بلجرشي أكبر محافظات منطقة الباحة فهي مدينة جبلية ساحرة، وتعد المركز التجاري والاقتصادي لها كما تتميز بمناخها الجبلي والمعتدل طوال فصول السنة تضم العديد من المواقع الطبيعية الخلابة، كالحدائق والمتنزهات الترفيهية والجبال الشاهقة والأودية.

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أشهر الأماكن السياحية في بلجرشي

متنزه الباحة الوطني في بلجرشي



تقع في وسط محافظة بلجرشي وتعد من أفضل الأماكن السياحية في بلجرشي ومن أجمل متنزهات المنطقة كما تتميز بروعة تصميمها وجمال خضرتها فتكثر هناك أشجار العرعر والزيتون البري إلى جانب المسطحات الخضراء والإطلالات المميزة، وتبدو الممرات الخاصة بالمشي مزينة بالأحجار كما يضم متنزه الباحة الوطني عدد هائل من المرافق منها ملاعب لكرة القدم وكرة الطائرة، 14 منطقة لألعاب الأطفال.

متنزه أم غيث في محافظة بلجرشي

يقع بالقرب من وسط مدينة بلجرشى فهو على مسافة 3 كم فقط منها كما يطل على مدينة الخواة وتتصاعد منه الأنوار المبهجة خلال فترات الليل واعتبر متنزه أم غيث لوحة فنية رائعة ساهمت في تنشيط السياحة بالباحة فهو محاط بالأشجار من كل مكان وتغطيه النباتات الخضراء كما يطل على سهول تهامة مما يضفي إليه قيمة جمالية كبيرة، كما تتواجد المعالم السياحية والأثرية والتاريخية بالمنتزه وتوفير كافة الخدمات التي جعلت منه وجهة مشرفة للباحة وجعلتها في مقدمة المدن السياحية بالمملكة العربية السعودية.

شلالات متنزه خيره

تعد شلالات متنزه خيره من المعالم الطبيعية الجاذبة للسياح فتوجد هذه الشلالات داخل غابات خيرة بمنطقة الباحة في محافظة بلجرشي تجري مياه الشلالات على صخور الجبال من أعلى لأسفل، وسط المساحات الخضراء الواسعة، في منظر جمالي يخطف القلوب.

غار جعيره

يتميز غار جعيره بمناخ معتدل بالإضافة إلى موقعه الجغرافي المميز حيث يوجد في جنوب محافظة بلجرشي بالمملكة العربية السعودية مما ساعد في إقبال الزوار إليه من كافة أنحاء البلاد. فضلاً عن ضمه العديد من المعالم التاريخية التراثية العتيقة للبلاد.

جبل حزنة



يعتبر من المعالم الطبيعية الجاذبة للسياحة وسمي حزنة نسبة إلى ارتفاعه العالي ومسلكه الوعر كما يعتبر جبل حزنه من أجمل الجبال الموجودة في محافظة بلجرشي فهو يضم العديد من الحيوانات البرية المتنوعة كالغزلان، والوعول، وغيرها الكثير. كذلك يضم قرية حزنة التي تشتهر بزراعة الفواكه كالعنب، والموز، والرمان، فضلاً عن زراعة البن.

المصدر - سيدتي

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