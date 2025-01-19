الأمن العام ينشر ساعات عمل جسر الملك حسين للأسبوع الحالي

ويوضح الجدول أدناه برنامج عمل جسر الملك حسين خلال هذا الأسبوع .
كما بين الأمن العام بأن أي تعديل على الأوقات سيتم ابلاغ المواطنين في حينه عبر المنصات الإلكترونية .
ملاحظه: على جميع المسافرين المغادرين باتجاه الضفة الغربية التواجد في جسر الملك حسين قبل موعد الاغلاق بساعه على الأقل .
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