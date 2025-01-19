 
الأحد 2025-01-19 12:04 م
 

الأمن العام ينشر ساعات عمل جسر الملك حسين للأسبوع الحالي

جسر الملك حسين
جسر الملك حسين
الأحد، 19-01-2025 10:54 ص
الوكيل الإخباري-   نشر الأمن العام البرنامج الأسبوعي لعمل جسر الملك حسيناضافة اعلان


ويوضح الجدول أدناه برنامج عمل جسر الملك حسين خلال هذا الأسبوع .


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كما بين الأمن العام بأن أي تعديل على الأوقات سيتم ابلاغ المواطنين في حينه عبر المنصات الإلكترونية .
ملاحظه: على جميع المسافرين المغادرين باتجاه الضفة الغربية التواجد في جسر الملك حسين قبل موعد الاغلاق بساعه على الأقل .
 
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