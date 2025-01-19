 
الأحد 2025-01-19 12:04 م
 

100 شاحنة مساعدات أردنية ستدخل غزة فور وقف إطلاق النار

شاحنات المساعدات - أرشيفية
شاحنات المساعدات - أرشيفية
الأحد، 19-01-2025 10:16 ص
الوكيل الإخباري-   قال الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، حسين الشبلي، الأحد، إن 100 شاحنة مساعدات أردنية ستدخل إلى شمال قطاع غزة فور إنجاز ترتيبات وقف إطلاق النار.اضافة اعلان


وأضاف الشبلي ، أنه سيكون هناك أكثر من 100 شاحنة مساعدات أردنية سترسل إلى غزة يوميا في المرحلة المقبلة، وصولا إلى تغطية الاحتياج الكامل في القطاع وفقا لخطة متفق عليها.

وأشار إلى أنه تم دراسة المواد التي سيتم إدخالها إلى قطاع غزة بالتنسيق مع الجهات كافة، وستكون هناك انفراجة في إرسال المواد الإغاثية كافة بمختلف أنواعها خلال الأيام المقبلة.

من المقرر أن يدخل وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" حيز التنفيذ صباح الأحد، على أن يتبعه إطلاق سراح محتجزين بعد ساعات، مما يفتح الطريق أمام نهاية محتملة للحرب التي استمرت 15 شهرا، والتي قلبت الشرق الأوسط رأسا على عقب.
 
gnews

أحدث الأخبار

ى

فلسطين القناة 12 الإسرائيلية: الجيش تلقى أمرا بوقف إطلاق النار في غزة

العقبة - ارشيفية

أخبار محلية العقبة تسعى لتصبح افضل الوجهات السياحية العالمية

45454

طب وصحة كم تحتاج من خل التفاح يوميا لإنقاص الوزن بأمان؟

من تبادل الأسرى السابق - ارشيفية

فلسطين القسام تكشف عن أسماء الأسيرات المفرج عنهن اليوم

ا

فلسطين المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: الوزارات والمؤسسات الحكومية جاهزة لبدء العمل

صورة جوية للعاصمة عمان

أخبار محلية الإحصاءات العامة: ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة في المملكة بنسبة 13.5%

بن غفير

فلسطين إعلام إسرائيلي: بن غفير ووزراء حزبه قدموا استقالتهم

ت

فلسطين هيئة البث الإسرائيلية: يجري الآن نقل قائمة المحتجزين الإسرائيليين إلى الوسطاء



 




الأكثر مشاهدة