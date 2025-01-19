الإحصاءات العامة: ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة في المملكة بنسبة 13.5%

الوكيل الإخباري- أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها لشهر تشرين الثاني 2024 حول النشاط العمراني ورخص الأبنية في المملكة، حيث بلغ إجمالي مساحات الأبنية المرخصة 864 ألف متر مربع، مقارنة بـ 761 ألف متر مربع خلال نفس الفترة من العام 2023، بارتفاع نسبته 13.5%.



أما على الصعيد التراكمي، فقد بلغ إجمالي مساحات الأبنية التي تم ترخيصها في الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2024 نحو 8.13 مليون متر مربع، مقارنة بـ 8.70 مليون متر مربع في نفس الفترة من عام 2023، بانخفاض نسبته 6.6%.



كما بلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 21,708 رخصة، مقارنة بـ 22,552 رخصة خلال نفس الفترة من عام 2023، بانخفاض نسبته 3.7%.



فيما يتعلق بأغراض الترخيص، بلغ إجمالي المساحات المرخصة للأغراض السكنية 6.51 مليون متر مربع في الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2024، مقارنة بـ 7.20 مليون متر مربع في نفس الفترة من عام 2023، بانخفاض نسبته 9.6%.



أما المساحات المرخصة للأغراض غير السكنية، فقد بلغت نحو 1.61 مليون متر مربع، مقارنة بـ 1.50 مليون متر مربع خلال نفس الفترة من عام 2023، بارتفاع نسبته 7.3%.

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