السبت 13-11-2021
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السبت، 13-11-2021 04:47 م

أشهر الوجهات السياحية المشمسة في الشتاء

جزيرة ماديرا


الوكيل الإخباري - تقدم أفضل الوجهات الشتوية المشمسة في العالم العديد من فرص الاستجمام على الشواطئ وممارسة النشاطات السياحية الترفيهية المثالية للعائلات وعشاق المغامرة على حد السواء.

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جزر ماديرا

ماديرا هي منطقة تتمتع بالحكم الذاتي في البرتغال، وهي وجهة مثالية للأنشطة الترفيهية والرياضية حيث تقع قبالة ساحل المغرب في شمال المحيط الأطلسي. 

 

مالطا

مالطا تجمع بين الترفيه وفن الطهي والسياحة الثقافية. قم بالتناوب بين أيام اكتشاف جزيرة مالطا وأيام الراحة بجوار مسبح الفندق. يبلغ متوسط درجة الحرارة في الشتاء 16 درجة ولا تقل عن 14 درجة لذا، اترك الزلاجات والقبعات والقفازات في المنزل واحزم نظارتك الشمسية وملابسك الربيعية لقضاء عطلة الأحلام في جزيرة مالطا.

 

لانزاروت

تحظى جزيرة الكناري بأشعة الشمس الدائمة طوال العام. تتمتع لانزاروت بمناخ محلي ملائم وأكثر من 2500 ساعة من أشعة الشمس في السنة، وهو رقم قياسي في أوروبا. لا تقل درجة الحرارة في الشتاء عن 14 درجة وترتفع إلى 20 درجة في الأيام المشمسة.

 

المصدر - سيدتي

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