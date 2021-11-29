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الإثنين، 29-11-2021 04:22 م

أفضل طرق الترفيه عن الأطفال أثناء السفر

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الوكيل الإخباري - هناك العديد من وسائل الترفيه التي يمكن القيام بها عند اصطحاب الأطفال في الرحلات السياحية حتى لا يشعر الطفل بالملل خلال السفر، أهمها:

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الكتب المسموعة
تعد الكتب المسموعة ضمن وسائل الترفيه المميزة، والتي تزيد من شعور الطفل بالاستمتاع خاصًة عند التواجد في المواصلات العامة أو أثناء الرحلات الطويلة، حيث أنها تحقق للطفل العديد من الأهداف والتي يكون من أهمها الاستمتاع وعدم الشعور بطول الوقت وبالتالي القضاء تمامًا على شعور الملل فضلًا عن تعلم مهارات ودروس جديدة.

 

مفكرة السفر
يمكن أن يستعين الطفل بمفكرة صغيرة يتم من خلالها تدوين أسماء الأماكن التي يتم زيارتها داخل الوجهة السياحية، ولصق الخرائط والملصقات المشهورة بالوجهة السياحية، فضلًا عن تدوين بعض الاقتباسات التي يفضل أن يكتبها الطفل لتذكره بالأماكن التي تواجد فيها، حيث أن هذه الطريقة من أكثر الطرق الترفيهية المميزة التي تُنمى فكر الطفل وتساعده في زيادة الشعور بالاستمتاع.

 

الأجهزة الإلكترونية 
يمكن استعمال الإلكترونيات المحمولة للتعرف إلى الوجهة السياحية وثقافتها وعاداتها وأماكنها السياحية، وبالتالي هذا يؤدي إلى زيادة شعور الطفل بالاستمتاع والشغف والمتعة لزيارة كافة الأماكن داخل الوجهة السياحية.


الألعاب
تعد الألعاب الخاصة والمفضلة للأطفال من أكثر الوسائل التي تزيد من شعورهم بالاستمتاع خلال الرحلة، لذا من المهم تخصيص حقيبة صغيرة للألعاب المفضلة لدى الطفل والتي تزيد من استمتاععه فضلًا عن مساهمتها في القضاء على الشعور بالملل الذي يصيب الطفل خاصًة في رحلات السفر الطويلة.


الوجبات الخفيفة
من المهم أن تقوم العائلة بتوفير بعض الوجبات الخفيفة للطفل بشرط أن تكون مفضلة لديه من أجل تناولها خلال ساعات السفر الطويلة، حيث أن الوجبات الخفيفة المفضلة لدى الطفل من أكثر الوسائل التي تزيد من الشعور بالاستمتاع والقضاء على الملل خلال الرحلات.

 

كاميرا خاصة بالطفل
يمكن تنمية مهارة التقاط الصور الفوتوغرافية لدى الطفل خلال الرحلة، من خلال التقاط الصور الخاصة به أثناء التنقل والتجول داخل الوجهة السياحية، حيث أن هذه المهارة التي يتم تنميتها داخل الطفل تكون أيضًا سببًا واضحًا في شعور الطفل بالاستمتاع في التقاط الصور الخاصة به خلال التواجد بالوجهة السياحية والتي يمكن استرجاعها ومشاهدتها بحماس شديد.

 

المصدر - سيدتي

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