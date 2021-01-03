السياحة في باندونج

الوكيل الإخباري _ باندونغ هي عاصمة مقاطعة جاوة غرب في اندونيسيا ورابع مدينة اندونيسيه من حيث الأهمية ترتفع 768 م (2،520 قدم) فوق مستوى سطح البحر. وتحيط بها الجبال البركانية مما وفر لها حماية من الأعداء وسبب لها الكوارث من البراكين .

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وتعتبر مدينة باندونج ثالث أكبر مدينة في اندونيسيا كما تشتهر هذه المدينة بحقولها الخضراء المتخصصة في صناعة الشاي الأخضر ، تعرف على أفضل الأماكن السياحية في باندونج :

مركز التجارة باسار بارو

يقع على بعد مسافة قصيرة من محطة باندونغ في القطار المركزية، باسار مركز التجارة بارو تقدم أجود المنتجات باندونغ والإحساس أسلوب التسوق من الطراز القديم الذي ينطوي على الفن التفاعلي المفاوضة. ودعا في البداية ببساطة باسار بارو أو السوق الجديد، هو في الواقع أقدم سوق التشغيل في مدينة باندونغ.

شارع جينز ستريت

إن كنت من محبي التسوق واقتناء الملابس والمنتجات المحلية، فتوجه عند زيارة باندونغ إلى شارع شامبلاس والمعروف أيضًا باسم شارع جينز، حيث تشتهر هذه المنطقة الصاخبة بملابسها الرخيصة وأزياء الموضة المحلية والمنسوجات المتنوعة.

مبنى جيدونغ سيت

“Gedung Sate“ هو اللقب الذي يترجم من الإندونيسية إلى العربية بـ “بناء الساتيه”، والذي يرمُز إلى شكل القمة المركزية للمبنى، والتي تشبه بدورها شكل أحد الأطباق التقليدية الإندونيسية التي تسمى بـ “ساتيه”، وهو من بين أشهر المعالم التي تجذب الزوار إلى السياحة في إندونيسيا، فهو يُعبر حقاً عن العمارة الهندية الأوروبية، كما يدمج المبنى عناصر كلاسيكية جديدة مع خصائص التصميم الإندونيسي التقليدي، هذا بالإضافة إلى وجود بعض الحدائق الجاذبة للزوار من مُختلف الأنحاء لالتقاط الصور بها والتنزه داخلُها.

ترانس استديو باندونج

ترانس استديو باندونق هو أحد أكبر المنتزهات الترفيهية في إندونيسيا والعالم أجمع، فهو عبارة عن مدينة مُتكاملة من الألعاب الترفيهية التي تُناسب جميع الأعمار، كما يوجد به عدداً من المطاعم التي تُتيح لك تناول الوجبات أو المشروبات بها، هذا بالإضافة إلى أن الحديقة التي توجد به توفر لك يوماً رائعاً من الترفيه يُناسب الزوار من جميع الأعمار.

باندونج سيتي هول بارك

هي واحد من معالم باندونج الحيوية، فهي عبارة عن مُنتزه يستقبل الكثير من أطياف المُجتمع من عائلات وأزواج وشباب وفرق فنية، إذ يُمكنك التجول والاستمتاع بالهدوء بداخلها، أو الجلوس في مكان ما للقراءة أو لتناول شيئاً، والاستمتاع بأصوات تدفق المياه من حولك ورؤية المساحات الخضراء وتنفس الهواء النقي.

بركان تانغكوبان بيراهو

تانغكوبان بيراهو هو بركان نشط ، يقع على بعد 30 كم شمال مدينة باندونغ باتجاه ليمبانغ، وهذه هي الفوهة الوحيدة في إندونيسيا التي يمكنك أن تقود سيارتك إلى حافتها، حيث سيتم استقبالك بأبخرة الكبريت التي لا تزال تبعث من الحفرة على الرغم من أن البركان غير نشط، وذلك وسط مجموعة رائعة من المشاهد الطبيعية الخلابة .

حديقة الحيوانات

حديقة الحيوان في باندونغ هي حديقة حيوان تقع على مساحة 14 هكتار ، وتعتبر حديقة حيوانات باندونق من اهم الاماكن السياحية في باندونق واحدى حدائق الحيوان الشهيرة في جنوب شرق آسيا، تأسست الحديقة عام 1930 وهي تستقطب العائلات من كل مكان ليشاهدوا الحيوانات البرية المتنوعة كالفيلة والدببة وحيوان الكركدن وغيره.

مزارع الفراولة

مزارع الفراولة من اجمل اماكن سياحية في باندونق اندونيسيا تقع في منطقة لمبانق Lembang التي تبعد نصف ساعة بالسيارة عن وسط بمدينة اندونق، بإمكانك هنا تسوق الفراولة الطازجة وقطافها بيديك كما ننصحك بتذوق العصير الطازج الذي يقدم للترحيب بالزوار خلال زيارتهم الى المزرعة.

مزارع الشاي

تنتشر العديد من مزارع الشاي على الاطراف في الطريق الواصل الى بركان كواه بوتيه وهي من اهم اماكن سياحية في باندونق اندونيسيا حيث يشاهد الزوار حقول الشاي المزروعة على المنحدرات بشكل انسيابي يشد الناظرين، يمكنك الجلوس في هذه المزارع والاستمتاع بشرب كأس للشاي اللذيذ وسط المناظر الطبيعية.

بحيرة كاواه بوتيه

هي واحدة من أشهر وأجمل الأماكن السياحية في باندونق وتقع على بعد حوالي 50 كم جنوب المدينة، وتم افتتاحها للزوار في عام 1987م. تمتاز البحيرة بالمناخ البارد جدًا في كثير من الأحيان، كما تتميز بتغير لونها من الأزرق إلى الأبيض الداكن أو البني اعتمادًا على تركيز الكبريت ودرجة الحرارة نتيجة لارتفاع درجة الحمضية بها مما يضفي عليها منظرًا ساحرًا للسياح.





المصدر : traveltalez



