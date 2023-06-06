العين.. المدينة الخضراء

الوكيل الإخباري - تتمتع مدينة العين، في دولة الإمارات العربية المتحدة، بتنوع جغرافي مدهش يسحر الألباب، فأصبحت بذلك الملاذ الأفضل لمن يبحث عن راحة الفؤاد، وهدوء النفس والسكينة، فضلاً عن صفاء الهواء ونقائه، بسبب توفر الكثير من المروج الخضراء والينابيع الطبيعية، والواحات الرائعة، التي تصطف بالقرب من مجموعة من الجبال بارتفاعاتها المختلفة وألوانها المتعددة، لتشكل لوحة ربانية طبيعية تُسبّح بحمد الخالق، أما صحراء مدينة العين، فتتميز برمالها الصفراء، التي تحاكي في لونها أشعة الشمس الذهبية، والتي تناسب عشاق التخييم والشواء في البر، ما يجعلها من أفضل مناطق الجذب السياحي في الإمارات.

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تُعرف مدينة العين، التي تقع بالقرب من مدن الإمارات الحيوية الأخرى، مثل: دبي، وأبوظبي، باسم «جاردن سيتي»، و«مدينة الحدائق»، وتبعد عن دبي ساعة ونصف الساعة تقريباً، بالسيارة، بينما تقع أبوظبي على بعد أقل من ساعتين من المدينة.

وتعرف هذه المدينة، تاريخياً، باسم واحة العين، وتعني ينبوع الماء، ويعود تاريخها إلى 3000 سنة قبل الميلاد، وتعتبر مركز التراث الثقافي للبلاد، وخير شاهد على عراقة وأصالة ماضي دولة الإمارات، وتضم المدينة مجموعة متنوعة من المعالم السياحية، والأنشطة الترفيهية، والثقافية، والمناظر الطبيعية الخلابة، مثل: جبل حفيت، والمبزرة الخضراء، فضلاً عن وادي أدفنتشر، وحديقة الحيوانات، ومدينة ألعاب الهيلي، التي يطلق عليها «مدينة المرح».

لتكون بذلك من أكثر الأماكن طلباً لقضاء العطلات المميزة، والاستمتاع بالأجواء الساحرة.

جبل حفيت

يعد جبل حفيت أعلى قمة جبلية في إمارة أبوظبي، وثاني أعلى قمة في دولة الإمارات، ويأتي ضمن أهم الأماكن السياحية في العين، حيث يتيح جبل حفيت للزوار فرصة رائعة لقضاء وقت ممتع بالصعود إلى القمة، لاسيما أن صعود الجبل بالسيارة، والوصول إلى قمته من الأمور المدهشة، حيث يشاهد الزوار مدينة العين من القمة الأعلى بها في منظر بانورامي مذهل، ويمكنهم التقاط الصور التذكارية والاستمتاع برؤية غروب الشمس من الأعلى، فضلاً عن تناول الوجبات الخفيفة والمشروبات، حيث تتوفر أعلى الجبل مجموعة من المقاهي والمطاعم، وأيضاً تم تخصيص أماكن للاستراحة على جانبي الطريق.



المبزرة الخضراء

أسفل جبل حفيت مباشرة، تقع منطقة المبزرة الخضراء، وهي من أروع مناطق الجذب السياحي، حيث مشاهدة الجبال التي تكسوها الخضرة، ما يمنحها جمالاً، ويزيد روعتها، وتوفر للزوار مجموعة من المطاعم، كما تعتبر مقصداً علاجياً أيضاً، بجانب كونها مسبحاً ترفيهياً مغلقاً، (مسبح للرجال، وآخر للنساء)، إذ تصب فيها ينابيع المياه الحارة والآبار الكبريتية، كما تتوفر بمنطقة المبزرة الخضراء أماكن خاصة بحفلات الشواء، وقضاء وقت رائع بين المناظر الطبيعية والخضرة، فضلاً عن منطقة ألعاب الأطفال.

وادي أدفنتشر

عند زيارتك إلى مدينة العين، لابد من المرور على متنزه المغامرات «وادي أدفنتشر»، الذي يعد موقعاً ملائماً للعائلات ولمحبي الرياضات المائية، حيث يمكن التنزه في الوادي، من خلال ركوب الزوارق المطاطية والخشبية، والتزلج على مياه جبل حفيت، إضافة إلى موجة التزلج المصنوعة يدوياً، التي يسجل طولها 3.3 أمتار في الحديقة، وهي الأكبر على مستوى العالم، كما يحتوي على أول منشأة في منطقة الشرق الأوسط من صنع الإنسان لممارسة التجديف. ويضمّ متنزه المغامرات ثلاث قنوات مائية، لممارسة التجديف والكاياك، وملعباً للمغامرات به 18 حاجزاً، ومتنزهاً هوائياً حماسياً من مستويين، ومسار انزلاق هوائياً يبلغ طوله 200 متر، وجدار تسلّق عمودياً، وأرجوحة ضخمة على ارتفاع 14 متراً.



مدينة المرح

على الرغم من قدم وعراقة حديقة ألعاب الهيلي؛ إذ إنها من أولى الحدائق التي أنشئت بمدينة العين، فإنها لاتزال المقصد الترفيهي المفضل لدى العائلات منذ افتتاحها، وقد تم إعادة تجديد الحديقة؛ لتصبح من أجمل مناطق الجذب السياحي، التي تناسب جميع أفراد العائلة، وتشمل مدينة ألعاب الهيلي 40 لعبة مختلفة، من بينها: بحيرة قوارب ضخمة، وألعاب متنوعة ومسلية للكبار فوق الـ15 عاماً، هي: القطار الهوائي، وسيارات التصادم الكبيرة والصغيرة، إضافة إلى الموتوسيكلات، والطائرات الرأسية، والرحلات الفضائية.

زهرة الخليج