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الثلاثاء، 01-06-2021 01:54 م

بعد إعفاء ركابها من الحجر الصحي.. طيران الإمارات ترفع رحلاتها إلى إيطاليا

ام


الوكيل الإخباري - تستأنف طيران الإمارات خدمتها المباشرة بين دبي وفينيسيا "البندقية"، اليوم فاتح يونيو، بثلاث رحلات أسبوعيا في البداية، ما يعزز فرص التواصل التجاري والسياحي بين دولة الإمارات وإيطاليا ويوفر للعملاء مزيدا من خيارات السفر.

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كما سترفع طيران الإمارات عدد رحلاتها إلى ميلانو من 8 إلى 10 رحلات أسبوعيا في يوليو المقبل، بما في ذلك خدمة يومية على خط دبي- ميلانو- نيويورك جون كينيدي و3 رحلات ذهاب وعودة بين دبي وميلانو.


بالإضافة إلى الرحلات الخمس أسبوعيا إلى روما والرحلات الثلاث أسبوعيا إلى بولونيا، سيرتفع إجمالي رحلات الناقلة إلى إيطاليا في يوليو إلى 21 رحلة أسبوعيا تغطي 4 مدن.


و ستخدم طيران الإمارات فينيسيا وميلانو وروما وبولونيا بطائراتها الحديثة من طراز بوينغ 777-300ER.


وتأتي خطوة طيران الإمارات بتوسيع خدماتها إلى إيطاليا بعد بدء العمل بترتيبات "رحلة اختبار كوفيد Covid-Tested flight"، التي تتيح لركابها السفر إلى إيطاليا دون حجر صحي عند الوصول.


ورحب الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، باعتماد ترتيبات الرحلات التي أجرى ركابها اختبار "كوفيد-19"، ووجه الشكر إلى السلطات المعنية في إيطاليا ودولة الإمارات العربية المتحدة على جهودها المستمرة لتسهيل وتيسير السفر الدولي.


وقال إن دولة الإمارات تتمتع بعلاقات متينة وطويلة الأمد مع إيطاليا، وستساعد العودة الآمنة للحركة الجوية على تعزيز التجارة والسياحة بين البلدين، مشيرا إلى أن دبي تعتبر مركزا تجاريا عالميا ومكان إقامة لأشخاص من أكثر من 200 دولة.


واعتبارا من 2 يونيو المقبل يتعين على عملاء طيران الإمارات المسافرين إلى إيطاليا من سن عامين وأكثر، إجراء اختبار "كوفيد-19" PCR-RT أو اختبار "الأنتيجين السريع Rapid Antigen" ساري المفعول لمدة 48 ساعة قبل المغادرة.


كما يحتاج المسافرون أيضا إلى إجراء اختبار مسحة الأنتيجين السريع عند الوصول إلى إيطاليا على نفقتهم الخاصة.

 

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