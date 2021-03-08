شاهد.. مبنى سكني يتحول إلى كهف جليدي في مدينة روسية

الوكيل الاخباري - تحول مبنى سكني مهجور في منطقة سيفيرني الروسية إلى كهف جليدي كسته هوابط جليدية، كما شوهدت السلالم ومداخل الشقق مغطاة بالجليد والثلج.



وبدا أن بعض الشقق لا تزال تصلها المياه حيث شوهد تدفق المياه من الأنابيب وغمرت الشقق والأثاث.

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وتأسست منطقة سيفيرني، التي تقع فوق الدائرة القطبية الشمالية، في أواخر الأربعينيات من القرن الماضي في فترة استخراج الفحم، ومع انخفاض إنتاج الفحم بشكل كبير في التسعينيات، أُغلقت العديد من المؤسسات الصناعية في المنطقة.



ووفقا للبيانات، هناك حوالي ثمانية آلاف شخص يعيشون في منطقة سيفيرني في الوقت الحالي، فيما لا يزال الكثيرون يغادرونها، لتبدأ بالتحول رويدا رويدا إلى مدينة فارغة تماما .





المصدر : روسيا اليوم



