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السبت، 05-06-2021 12:28 م

كندا تعلن استئناف رحلاتها الجوية إلى إيطاليا الشهر المقبل

كندا


الوكيل الإخباري - أعلنت خطوط الطيران الكندية "إير كندا" استئناف رحلاتها الجوية إلى إيطاليا الشهر المقبل بعد توقف استمر أكثر من عام.

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وقالت الشركة في بيان، اليوم السبت، إنها ستبدأ رحلاتها إلى روما في 2 تموز المقبل، مبينة أنه سيتعين على الركاب تقديم دليل على اختبار كورونا تم إجراؤه في غضون 48 ساعة من المغادرة وآخر بعد الهبوط في إيطاليا.


وأوضحت أن الركاب الذين يتم منعهم من الصعود إلى الطائرة نتيجة اختبار إيجابي سيتم استرداد أموالهم، او يحصلون على إيصال صالح لمدة 18 شهرا.


وقالت الشركة إن عملاءها من الولايات المتحدة الذين يمرون عبر كندا إلى إيطاليا في إحدى رحلاتها المباشرة إلى روما يمكنهم كذلك الاستفادة من هذا البرنامج.


وكانت شركة طيران إير كندا قد أوقفت رحلاتها الجوية إلى إيطاليا في آذار الماضي، بسبب تفشي حالات الإصابة والوفيات بكورونا.

 

بترا

 

 


 




 

 


 

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