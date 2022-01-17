آخر تطورات حالة مديحة حمدي الصحية

الوكيل الإخباري - في تطور سريع لحالة الفنانة الكبيرة مديحة حمدي بعد ظهورها من داخل غرفة نومها المعزولة فيها بعد إصابتها بكورونا، كشفت مُساعدة الفنانة عن تطورات الحالة الصحية لها، مؤكدة أنّ حالتها الصحية تشهد تحسنًا ملحوظًا حتى الآن، موضحة أن الطبيب المُعالج وجه الفنانة بضرورة عدم الحديث أو التعرض للإجهاد، منعًا لحدوث أي مضاعفات صحية.

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وأضافت مُساعدة مديحة حمدي، في تصريحات صحافية أنّ عملية التنفس ومعدل الأكسجين جيد، وليست هناك أي مخاوف بخصوص هذا الشأن.



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