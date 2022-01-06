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الخميس، 06-01-2022 01:45 م

أول ظهور لعبير صبري بعد إصابتها بكورونا

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الوكيل الإخباري - نشرت الفنانة عبير صبري عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" أول صورة لها بعد إعلانها إصابتها بكورونا، ظهرت فيها وهي ترقد على السرير وعلّقت عليها قائلةً:

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"أنا بقالي ١٠ أيام كورونا ولسة فاضل أعراض زي الكحة وضربات القلب والنهجان بس حبيت أخرج من عزلتي عشان أسجل حزني ورفضي لاعتزال داوود عبد السيد المخرج والمفكر اللي كان واحد من أكبر أحلامي إني اشتغل معاه واللي اعتزاله يدل على إننا مش عارفين قيمة الأجود فنياً وإنسانياً وحزني على البنت الصغيرة اللي انتحرت بعد تلفيق صور ليها".

 




 

 

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