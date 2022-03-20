أبرز 10 مسلسلات مصرية في رمضان -صور وفيديو

الوكيل الإخباري-يترقب الجمهور العربي الدراما المصرية التي تبث خلال شهر رمضان، حيث شهدت الأعمال التلفزيونية مؤخرا تطورا لافتا اعتمد على الرعب والإثارة والكوميديا، ومناقشة قضايا اجتماعية حساسة.

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وفيما يلي أبرز المسلسلات المصرية التي ستبث خلال شهر رمضان 2022.



1. مسلسل المشوار

من أبرز الأعمال التي تخوض السباق هذا العام مسلسل "المشوار"، بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، إياد نصار، أحمد مجدي، بيومي فؤاد، عمرو عبدالجليل، صبري فواز، أحمد كمال، صبري عبدالمنعم، والعمل قصة وسيناريو محمد فريد، إنتاج ميديا هب وإخراج محمد ياسين.









2. مسلسل الاختيار

يتناول الجزء الثالث من مسلسل "الاختيار" دور رجال الجيش والشرطة في مواجهة خطر الإرهاب بمصر، ويقوم ببطولة العمل كريم عبدالعزيز، وأحمد عز، وأحمد السقا.

3. مسلسل فاتن أمل حربي

هو أول تجربة تلفزيونية لإبراهيم عيسى، من إخراج ماندو العدل، وبطولة نيللي كريم، وشريف سلامة، وهالة صدقي.





4. مسلسل يوتيرن

يشارك في بطولة المسلسل ريهام حجاج، وتوفيق عبد الحميد. المسلسل من إنتاج العدل جروب، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.











5. مسلسل عودة الأب الضال

تدور أحداثه في قالب كوميدي، وهو من تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحي وإبراهيم ربيع، ومن إخراج أحمد عبد العال.

ويشارك في بطولته النجوم بيومي فؤاد، عبير صبري، إيمان السيد، خالد منصور، أميرة هاني، هاجر عفيفي ونور قدري.



6. مسلسل "توبة"

من بطولة النجم عمرو سعد، صبا مبارك، رحاب الجمل، أسماء أبواليزيد، كريم عفيفي، وتأليف مجموعة من الشباب الجدد، وإخراج أحمد صالح.



7. مسلسل مكتوب عليا

يشارك النجم أكرم حسني في موسم رمضان 2022 بمسلسل "مكتوب عليا" مع المخرج خالد الحلفاوي، صحبة ثلة من الممثلين منهم عمرو عبدالجليل، هنادي مهنا، آيتن عامر، حنان سليمان، أسامة عبدالله، محمد طعيمة.



8. مسلسل أحلام سعيدة

بطولة النجمة الكبيرة يسرا وإنتاج العدل جروب، ويشاركها البطولة غادة عادل، ومي كساب، ومن إخراج عمرو عرفة.









9. مسلسل بابلو

ينافس الفنان المصري حسن الرداد في سباق رمضان الدرامي 2022، بمسلسل"بابلو".



وتدور أحداث مسلسل "بابلو" فى إطار اجتماعي حول شخصية بابلو البطل الشعبي، الذي يدخل فى العديد من الصراعات. ويشارك في بطولة المسلسل بجانب حسن الرداد، نجلاء بدر، أروى جودة، سلوى عثمان وهالة فاخر.







10. مسلسل دايما عامر

مسلسل "دايما عامر" بطولة مصطفى شعبان ولبلبة وصلاح عبدالله، وتدور الأحداث في قالب كوميدي اجتماعي داخل مدرسة، ويجسد مصطفى شعبان شخصية مشرف اجتماعي.





روسيا اليوم