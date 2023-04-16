أجر خيالي .. ما هو المبلغ الذي تقاضاه محمد رمضان في مسلسل جعفر العمدة ؟

الوكيل الإخباري- كشفت التقارير الصحفية في مصر عن أجور الفنانين والفنانات الذين خاضوا السباق الرمضاني هذا العام 2023.

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يعد مسلسل محمد رمضان من الأكثر مشاهدة في الدراما المصرية والعربية ويتصدر منصات المشاهدة، وذكرت بعض التقارير أن رمضان تصدر قائمة الفنانين، إذ ثبت أجره عند 45 مليون جنيه.

ويعد هذا الرقم الذي سبق أن تقاضاه في مسلسل المشوار المعروض في رمضان 2022، وهو نفس الأجر الذي تقاضاه في مسلسل موسى 2021.



فيما ، شارك الفنان المصري حماده هلال هذا الموسم بمسلسل المداح الجزء الثالث ويحمل اسم "المداح أسطورة العشق" وتقاضى الفنان حماده هلال هذا الموسم 26 مليون جنيه عن دوره بالمسلسل.

