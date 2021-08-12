أحدث ظهور لمكسيم خليل وعائلته - صورة

الوكيل الإخباري - في أحدث ظهور له مع عائلته، شارك الممثل السوري مكسيم خليل صورة مع زوجته الممثلة السورية سوسن أرشيد وأولادهم وثقت رحلتهم إلى برشلونة إسبانيا، مبيناً أنها إلتقطت من أعلى قمة.

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وعلّقت مكسيم على الصورة برسالة خاصّة لأبناء بلده سوريا، معبراً عن تضامنه معهم، وكتب: من أعلى نقطة ببرشلونة ومن كل نقطة في هذا العالم قلبي وروحي دوماً هناك، مع أبناء بلدي في داخلها وخارجها ممن يجاهدون للحصول على أبسط مقومات العيش والحقوق في بلادٍ عُرِف فيها السبب، ولَم يبطل العجب كم تمنيت لبلادنا هذا الازدهار فهي تستحق وقادرة وكم تمنيت لأهلنا هذا السلام والعيش الرغيد كم تمنيت لهم الحريّة والحياة .

واختتم، يقول: هم يستحقون أولاد بلدي يستحقون دوماً الأجمل إلى حينها ستبقى هذه الضحكات تحمل في خباياها غصّة حتى بعد ألف لقطةٍ ولقطة الله يحميكم ويحمي أولادكم وأحبابكم.





المصدر - الفن