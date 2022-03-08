أزمة 'عيش بشوقك' مستمرة بين تامر حسني وحمادة هلال

الوكيل الإخباري - لا تزال الازمة بين الفنان حمادة هلال وتامر حسني ، مشتعلة بسبب اغنية "عيش بشوقك" والذى أكد هلال بأنها فى الأصل ملكه وتعب عليها شهور وفؤجى بغناء تامر حسني لها دون الرجوع اليه .

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واشعل الملحن بلال سرور، النار بين النجمين تامر حسني وحمادة هلال، ومن ثم خرج «بلال» ملحن الأغنية بتصريحات نارية، ليرد على الاتهامات التي طالته بشأن بيع الأغنيه لـ«تامر»، وقال:

«في بداية الأمر تحدث شاعر الأغنية مصطفى حسن مع الفنان حمادة هلال ليعرض عليه الاغنية، وبالفعل أعجبته وتم تسجيلها بصوته، ثم بعد ذلك لفترة طويلة حاولنا التواصل مع الفنان حمادة هلال لتحديد موقفه من الأغنية بشكل نهائي، ولكنه كان لا يرد علينا ، بالرغم من إنه كان يمارس عمله بشكل طبيعي ويذهب للحفلات والسفر ويستمع لأعمال الزملاء الآخريين ويتقابل مع الفنانين".

الجمهورية

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