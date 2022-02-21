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الإثنين، 21-02-2022 01:17 م

شاهد - تامر حسني يعيد اكتشاف هنا الزاهد بعمل جديد

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الوكيل الإخباري - أعلن النجم المصري تامر حسني من خلال مجموعة صور نشرها عبر حسابه في تطبيق "إنستغرام" عن مشاركة الفنانة هنا الزاهد في فيلمه الجديد الذي يحمل اسم "بحبك"، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل كبير.

ونشر تامر الصور من كواليس التصوير وعلّق عليها بالتفصيل إذ كتب: "مساء الهنا على أغلى ناس على قلبي أنا، دي صور من أول يومين تصوير لفيلمنا الجديد (بحبك). طبعاً في ناس هتقرأ اسم الفيلم بحبِك وناس هتقراه بحبَك، دا طبعاً مقصود عشان في دراما الفيلم هنبحث طول الوقت عن مدى صدق كلمة بحبِك من الرجل للأنثى وبحبَك من الأنثى للرجل في أحداث فعلاً محيرة جداً، الفيلم أكيد فيه ضحك بس في إطار رومانسي بحت مش موجود بقاله كتير".

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