أصالة تغني في السعودية اليوم ضمن فعاليات موسم الدرعية

الوكيل الإخباري-تستعد الفنانة أصالة، لإحياء حفل جماهيري اليوم الأربعاء الموافق 21 ديسمبر، على مسرح ميدان الدرعية بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات مهرجان موسم الدرعية والذي يقام في هذا التوقيت من كل عام في السعودية.



وتقدم أصالة نصري، خلال الحفل باقة من ألمع أغانيها التي يحبها الجمهور ويتفاعل معها.



وأدت أصالة نصري، بروفاتها الأساسية استعدادا لحفلها الغنائي والتقت بفرقتها الموسيقية التي عزفت لها مقطوعات من أغانيها المرتقب أن تشدو بها في الحفل أمام الجمهور السعودي، من بينها عدد كبير من الأغاني الخليجية.

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