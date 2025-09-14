عمرو دياب يتصدر ترشيحات AFRIMA 2025

وجاءت الترشيحات بعد النجاح الكبير لألبوم "ابتدينا"، الذي تصدرت منه أغنية "بابا" قوائم الاستماع في مصر على "أنغامي"، تلتها أغنية "خطفوني" التي شاركته فيها ابنته جانا وحققت انتشاراً واسعاً.
دياب، الذي دخل موسوعة غينيس عام 2016، سبق أن حصد 7 جوائز "World Music Awards"، ويواصل تأكيد مكانته كأيقونة موسيقية عربية وعالمية.
