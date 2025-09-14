الأحد 2025-09-14 01:13 م
 

عمرو دياب يتصدر ترشيحات AFRIMA 2025

عمرو دياب
 
الوكيل الإخباري-   تصدّر النجم المصري عمرو دياب ترشيحات جوائز الموسيقى الإفريقية AFRIMA لعام 2025، بوجوده في 4 فئات رئيسية: مطرب العام في إفريقيا، أفضل مطرب بوب، أفضل مطرب في شمال إفريقيا، وألبوم العام.

وجاءت الترشيحات بعد النجاح الكبير لألبوم "ابتدينا"، الذي تصدرت منه أغنية "بابا" قوائم الاستماع في مصر على "أنغامي"، تلتها أغنية "خطفوني" التي شاركته فيها ابنته جانا وحققت انتشاراً واسعاً.


دياب، الذي دخل موسوعة غينيس عام 2016، سبق أن حصد 7 جوائز "World Music Awards"، ويواصل تأكيد مكانته كأيقونة موسيقية عربية وعالمية.

 

