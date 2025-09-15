الإثنين 2025-09-15 12:25 م
 

وفاة نجل المؤثر السعودي موسى بن تركي تثير صدمة وتعاطف واسع

المؤثر السعودي موسى بن تركي ونجله الراحل
 
الوكيل الإخباري-   أعلن المؤثر السعودي موسى بن تركي، عبر حسابه في "سناب شات"، وفاة نجله عساف البالغ من العمر 17 شهراً، معبراً عن حزنه ودعائه له بالرحمة وللوالدين بالصبر والسلوان.

لم يُكشف رسميًا عن سبب الوفاة، لكن روايات تداولها رواد التواصل تشير إلى وفاة الطفل إثر سقوطه في حمام السباحة بمنزل خالته، مما أثار حالة من الصدمة والحزن الواسع.


وطالب المتابعون بتشديد إجراءات السلامة حول المسابح في المنازل لتفادي مثل هذه الحوادث المؤلمة، حفاظاً على سلامة الأطفال.

 

