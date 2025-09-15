وفاة نجل المؤثر السعودي موسى بن تركي تثير صدمة وتعاطف واسع

لم يُكشف رسميًا عن سبب الوفاة، لكن روايات تداولها رواد التواصل تشير إلى وفاة الطفل إثر سقوطه في حمام السباحة بمنزل خالته، مما أثار حالة من الصدمة والحزن الواسع.
وطالب المتابعون بتشديد إجراءات السلامة حول المسابح في المنازل لتفادي مثل هذه الحوادث المؤلمة، حفاظاً على سلامة الأطفال.
