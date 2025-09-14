عادل إمام يبني مسجداً.. وهذا ما طلبه من أولاده (صور)

الوكيل الإخباري- طلب الفنان المصري الكبير عادل إمام بناء مسجد بجوار فيلته في منطقة المنصورية بمحافظة الجيزة، ليكون قريبًا منه ويحرص على الصلاة فيه بانتظام.

وتولى نجله المخرج رامي إمام، برفقة شقيقه، الإشراف على تنفيذ المشروع استجابة لرغبة "الزعيم".



يُذكر أن عادل إمام كان قد حضر في يوليو الماضي حفل زفاف حفيده الأكبر "عادل"، نجل رامي إمام، والذي أُقيم بأحد القصور في نفس المنطقة.








