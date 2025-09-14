الشامي يتصدر الترند بعد تصرف غريب من معجبة في حفله الأخير - فيديو

وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة إلقاء المعجبة للرسالة، التي التقطها الشامي وقرأها بصمت، مكتفيًا بابتسامة خجولة، دون أن يكشف عن مضمونها. لكن المفاجأة كانت عندما صرخت فتاة من بين الحضور قائلة:
"أنا اللي كتبتها، بحبك تؤبرني.. أسبوع مش نايمة حتى وصلك الجواب!"
اللقطة انتشرت سريعًا وأشعلت مواقع التواصل، بين تعليقات طريفة وأخرى تتساءل عن رد فعل الفنان.
-
أخبار متعلقة
-
عمرو دياب يتصدر ترشيحات AFRIMA 2025
-
عادل إمام يبني مسجداً.. وهذا ما طلبه من أولاده (صور)
-
قصة فيلم تألق فيه عمر الشريف ومنع من العرض 11 عاما
-
جلطة ثانية وخضعت للتنفس الاصطناعي.. تفاصيل عن حالة حياة الفهد الصحية
-
أفضل 5 مسلسلات إثارة على نتفليكس لعشّاق الألغاز والدراما
-
رونالدو يفاجئ متابعيه بمتابعة داعية إسلامي على إنستغرام
-
شيرين تصدر بياناً رسمياً بعد إعلان موعد حفلها مع فضل شاكر في السعودية
-
بعد أزمة عمرو دياب وتامر حسني.. من يتصدر سباق صيف 2025؟