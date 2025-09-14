الشامي يتصدر الترند بعد تصرف غريب من معجبة في حفله الأخير - فيديو

الوكيل الإخباري- تصدّر المطرب الشامي مواقع التواصل الاجتماعي بعد حفله الأخير في تونس، والذي أُقيم يوم الخميس، بسبب رسالة غرامية ألقتها معجبة على المسرح، في موقف أثار تفاعل الجمهور.

اضافة اعلان



وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة إلقاء المعجبة للرسالة، التي التقطها الشامي وقرأها بصمت، مكتفيًا بابتسامة خجولة، دون أن يكشف عن مضمونها. لكن المفاجأة كانت عندما صرخت فتاة من بين الحضور قائلة:

"أنا اللي كتبتها، بحبك تؤبرني.. أسبوع مش نايمة حتى وصلك الجواب!"



اللقطة انتشرت سريعًا وأشعلت مواقع التواصل، بين تعليقات طريفة وأخرى تتساءل عن رد فعل الفنان.

View this post on Instagram A post shared by Aghani Aghani - أغاني أغاني (@aghaniaghani)