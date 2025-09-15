الإثنين 2025-09-15 12:25 م
 

ياسمين صبري في أول بطولة سينمائية مطلقة قريبًا

الوكيل الإخباري-   تستعد الفنانة المصرية ياسمين صبري لخوض أول بطولة سينمائية مطلقة في مشوارها الفني، بعد سلسلة من الأعمال التي شاركت فيها بدور البطولة النسائية إلى جانب نجوم آخرين.

ويأتي الفيلم الجديد بعد مشاركتها مؤخرًا في فيلم "المشروع X" إلى جانب النجم كريم عبدالعزيز، فيما تترقب خلال الفترة المقبلة بدء التحضير لعدة مشاريع فنية، في الدراما والسينما، لم يُكشف عن تفاصيلها بعد.

وكان آخر ظهور درامي لياسمين صبري من خلال مسلسل "ضل حيطة"، الذي عُرض في رمضان الماضي، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.

