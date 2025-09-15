ياسمين صبري في أول بطولة سينمائية مطلقة قريبًا

ويأتي الفيلم الجديد بعد مشاركتها مؤخرًا في فيلم "المشروع X" إلى جانب النجم كريم عبدالعزيز، فيما تترقب خلال الفترة المقبلة بدء التحضير لعدة مشاريع فنية، في الدراما والسينما، لم يُكشف عن تفاصيلها بعد.
وكان آخر ظهور درامي لياسمين صبري من خلال مسلسل "ضل حيطة"، الذي عُرض في رمضان الماضي، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.
