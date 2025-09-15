الإثنين 2025-09-15 12:25 م
 

فضل شاكر يتلقى دعمًا لافتًا من مشاهير الوطن العربي

الإثنين، 15-09-2025 11:39 ص

الوكيل الإخباري-   عاد اسم الفنان اللبناني فضل شاكر للواجهة بعد نجاح أغانيه الأخيرة وتفاعل النجوم معه، مثل ميادة الحناوي ووائل جسار وجنات وسعد لمجرد، الذين عبّروا عن دعمهم له.

رغم ذلك، لا تزال التحديات القانونية قائمة، مما يعرقل عودته الفنية الكاملة. يعيش شاكر حالياً في مخيم عين الحلوة وسط أجواء متوترة، فيما تستمر المطالبات بحل قضائه لتيسير عودته إلى الساحة الفنية.

 

ارم نيوز 

 
 
