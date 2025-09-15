فضل شاكر يتلقى دعمًا لافتًا من مشاهير الوطن العربي

رغم ذلك، لا تزال التحديات القانونية قائمة، مما يعرقل عودته الفنية الكاملة. يعيش شاكر حالياً في مخيم عين الحلوة وسط أجواء متوترة، فيما تستمر المطالبات بحل قضائه لتيسير عودته إلى الساحة الفنية.
-
