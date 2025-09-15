الإثنين 2025-09-15 12:25 م
 

بعد أزمتها الصحيّة الخطيرة... هكذا بدت الفنانة أنغام في أحدث صورة لها

أنغام
 
الإثنين، 15-09-2025 11:28 ص

الوكيل الإخباري-   بعد الأزمة الصحية التي مرّت بها مؤخرًا وخضوعها لعملية جراحية، ظهرت الفنانة المصرية أنغام في أول ظهور علني، من خلال صورة نشرتها مديرة أعمالها راندا رياض عبر "إنستغرام".

وتواجدت أنغام وسط أسرتها وعدد من الفنانين، من بينهم أكرم حسني، هشام ماجد، ومصطفى غريب، وبدت بحالة صحية جيدة، وهي ترتدي نظارات طبية وتبتسم للكاميرا.


الظهور لاقى تفاعلًا واسعًا من جمهورها، الذين عبّروا عن سعادتهم بعودتها واطمئنانهم على صحتها.

 

