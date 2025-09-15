بعد أزمتها الصحيّة الخطيرة... هكذا بدت الفنانة أنغام في أحدث صورة لها

وتواجدت أنغام وسط أسرتها وعدد من الفنانين، من بينهم أكرم حسني، هشام ماجد، ومصطفى غريب، وبدت بحالة صحية جيدة، وهي ترتدي نظارات طبية وتبتسم للكاميرا.
الظهور لاقى تفاعلًا واسعًا من جمهورها، الذين عبّروا عن سعادتهم بعودتها واطمئنانهم على صحتها.
