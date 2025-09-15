بفيديو عفوي.. رامي عياش يتصدر الترند

وبأسلوب هادئ ومشجّع، طمأنها واحتضنها قبل أن يستخدم فوطة صغيرة لانتزاع السن بسرعة ومن دون ألم، وسط أجواء دافئة.
وعلق عياش على الفيديو قائلاً: "السن الثانية.. ابنتي الصغيرة تكبر بسرعة"، ثم نظر إلى السن بحنان قائلاً: "يا عمري يا حياتي."
الفيديو نال إعجاب الآلاف، وأشاد المتابعون بعلاقته المميزة بعائلته واهتمامه الكبير بتفاصيل حياة أطفاله رغم انشغالاته الفنية.
-
أخبار متعلقة
-
وفاة نجل المؤثر السعودي موسى بن تركي تثير صدمة وتعاطف واسع
-
فضل شاكر يتلقى دعمًا لافتًا من مشاهير الوطن العربي
-
ياسمين صبري في أول بطولة سينمائية مطلقة قريبًا
-
بعد أزمتها الصحيّة الخطيرة... هكذا بدت الفنانة أنغام في أحدث صورة لها
-
عمرو دياب يتصدر ترشيحات AFRIMA 2025
-
الشامي يتصدر الترند بعد تصرف غريب من معجبة في حفله الأخير - فيديو
-
عادل إمام يبني مسجداً.. وهذا ما طلبه من أولاده (صور)
-
قصة فيلم تألق فيه عمر الشريف ومنع من العرض 11 عاما