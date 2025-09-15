الإثنين 2025-09-15 12:25 م
 

بفيديو عفوي.. رامي عياش يتصدر الترند

رامي عياش
 
الإثنين، 15-09-2025 11:24 ص

الوكيل الإخباري-   شارك الفنان رامي عياش متابعيه فيديو عفويًا عبر حسابه على "إنستغرام"، ظهر فيه وهو يساعد ابنته الصغيرة على خلع أحد أسنانها اللبنية.

وبأسلوب هادئ ومشجّع، طمأنها واحتضنها قبل أن يستخدم فوطة صغيرة لانتزاع السن بسرعة ومن دون ألم، وسط أجواء دافئة.


وعلق عياش على الفيديو قائلاً: "السن الثانية.. ابنتي الصغيرة تكبر بسرعة"، ثم نظر إلى السن بحنان قائلاً: "يا عمري يا حياتي."


الفيديو نال إعجاب الآلاف، وأشاد المتابعون بعلاقته المميزة بعائلته واهتمامه الكبير بتفاصيل حياة أطفاله رغم انشغالاته الفنية.

 

 

لبنان 24  

 
 
