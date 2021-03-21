الأحد 21-03-2021
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الأحد، 21-03-2021 02:42 م

أغنية 'أمي' للفنانة نانسي عجرم تتصدر يوتيوب خلال يومين.. فيديو

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الوكيل الاخباري - تصدر اسم الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الترند على موقع اليوتيوب، بعد طرحها فيديو كليب لأغنيتها الجديدة بعنوان "أمي"، بمناسبة عيد الأم وحصل الفيديو على أكثر من مليون و900 ألف مشاهدة خلال 48 ساعة فقط.

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وظهرت والدة نانسي عجرم في الدقائق الأولى من الكليب وكأنها في حوار تلفزيوني، حيث تم توجيه سؤال لها من قبل المذيع عن وصف شعورها عندما قالت لها نانسي لأول مرة كلمة "ماما".

 

وضم الفيديو كليب أيضا أمهات لبنانيات في مختلف الأعمار، وقمن بسرد قصص وحكاوي طريفة عن تجربة أمومتهن مع أطفالهن.


أغنية "أمي" من كلمات الشاعر الغنائي أميل فهد، وألحان يحيى الحسن، وتوزيع باسم رزق، ومن إخراج سمير سرياني.


وتحتفل أغلب دول العالم يوم 21 مارس/ آذار بعيد الأم، كمناسبة لتكريم الأمهات والاحتفاء بإنجازاتهن في عطائهن وتعبهن وتربيتهن لجيل الغد.

 

سبوتنيك

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