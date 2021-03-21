أبرز مسلسلات رمضان 2021 .. شاهد

الوكيل الاخباري - يشهد سباق دراما شهر رمضان لعام 2021، منافسة ساخنة بين العديد من أبرز نجوم الفن العربي على تحقيق أعلى نسب مشاهدة خلال 30 يوما، من خلال مسلسلات ترضي جميع الأذواق ويتنوع مضمونها بين الانتقام والشعبي والكوميدي والخيال العلمي.

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* المسلسلات في رمضان 2021 :

- الاختيار 2 :

بعد أن حقق جزئه الأول نجاحا ساحقا في شهر رمضان الماضي، قرر صناع مسلسل "الاختيار" تقديم جزء ثان منه في رمضان هذا العام، ويستمر في عرض بطولات قوات الأمن المصرية في مواجهة الإرهاب، وهو من إخراج بيتر ميمي ومن إنتاج شركة "سينرجي" ، ويشهد "الاختيار 2" على التعاون الفني الأول بين النجمين المصريين كريم عبد العزيز وأحمد مكي.

- حرب أهلية :

تعود الفنانة المصرية، يسرا، إلى جمهورها في رمضان 2021 بمسلسل "حرب أهلية"، والذي تجسد فيه دور طبيبة تجميل تخوض صراعا مع ضرتها على الفوز بقلب ابنتها التي تكرهها بسبب إهمالها لها منذ الصغر.

ويشارك في بطولة العمل الممثل السوري، باسل خياط، الذي سبق وأن جذب أنظار المشاهدين إليه بالأدوار النفسية المعقدة في مسلسل "30 يوم" قبل سنوات، إلى جانب جميلة عوض وهو من إخراج سامح عبد العزيز.

- لعبة نيوتن :

بعد أن تأجل عرضه بسبب ظروف فيروس "كورونا" المستجد العام الماضي، تعود الفنانة المصرية، منى زكي، بمسلسل "لعبة نيوتن"، الذي كان يحمل في البداية عنوان "تقاطع طرق"، ويشارك في بطولته محمد ممدوح، وهو قصة وإخراج تامر محسن.

- اللي مالوش كبير :

يجتمع الزوجان ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في مسلسل "اللي مالوش كبير"، الذي من المتوقع أن يدور في إطار من الحركة والإثارة، ويعتبر أول عمل فني بينهما بعد زواجهما العام الماضي.



- نجيب زاهي زركش :

يعود الفنان المصري، يحيى الفخراني، إلى جمهوره في شهر رمضان بعد غياب 3 سنوات بمسلسل "نجيب زاهي زركش"، والذي يشاركه بطولته أنوشكا وأحد أبطال مسلسل "بـ100 وش" إسلام إبراهيم.





- ممنوع التجول :

كما عود جمهوره في كل عام، يطل الفنان السعودي، ناصر القصبي، على جمهوره في رمضان بمسلسل جديد، وهذا العام بمسلسل "ممنوع التجول"، وهو عبارة عن حلقات منفصلة تدور أحداثه في قالب كوميدي اجتماعي، حول يوميات من المجتمع السعودي والخليجي خلال جائحة فيروس "كورونا" المستجد، وانعكاساتها على الحياة الاجتماعية والقضايا اليومية.



- هجمة مرتدة :

دائما ما تحظى أعمال الجاسوسية بنصيب من اهتمام صناع الدراما العربية، وبعد "رأفت الهجان" و"العميل 1001" و"الثعلب"، يتعاون النجمان أحمد عز مع هند صبري في مسلسل "هجمة مرتدة"ـ المستوحى عن أحد ملفات المخابرات العامة المصرية.

- كوفيد 25 :

بعدما أصبح وجها معتمدا في شاشة رمضان خلال السنوات الماضية، يطل الفنان المصري، يوسف الشريف، بمسلسل "كوفيد 25" من تأليف زوجته إنجي علاء، والذي تدور أحداثه في إطار من الخيال العلمي بعدما حقق نجاحا كبيرا بمسلسل "النهاية" في رمضان 2020، وتشاركه البطولة كلا من أيتن عامر وراندا البحيري.





- ضد الكسر :

تنافس النجمة المصرية، نيللي كريم في رمضان 2021 بمسلسل "ضد الكسر"، ويشاركها البطولة لقاء الخميسي ومحمد فراج.

- موسى :

ينافس الفنان المصري، محمد رمضان في رمضان 2021، بمسلسل "موسى"، والذي يشهد على لقائه الفني الأول مع النجمة سمية الخشاب.

- نسل الأغراب :

يتواجه النجمين المصريين، أحمد السقا وأمير كرارة في دراما من صعيد مصر.





- النمر :

من بطولة الفنان المصري محمد إمام والفنانة المصرية هنا الزاهد.





- لحم غزال :

صرحت الفنانة المصرية، غادة عبد الرازق، أنه رغم أن فكرة "لحم غزال" ليست جديدة، ولكنها وافقت على بطولته من أجل تكرار النجاح الذي حققته في مسلسلاتها الشعبية مثل "الباطنية" و"زهرة وأزواجها الخمسة" و"عائلة الحاج متولي"، ويشارك في بطولة المسلسل شريف سلامة وعمرو عبد الجليل.





- بنت السلطان :

تخوض الفنانة المصرية، روجينا أول بطولة مطلقة لها من خلال مسلسل "بنت السلطان"، ويشاركها بطولته الفنان باسم سمرة.

- المداح :

من بطولة الفنان المصري، حمادة هلال، والفنانة السورية، نسرين طافش.





- القاهرة كابول :

من بطولة طارق لطفي وخالد الصاوي وفتحي عبد الوهاب وحنان مطاوع ونبيل الحلفاوي، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسام علي، ومن إنتاج شركة "سينرجي".





- مارجريت :

من بطولة الفنانة الكويتية، حياة الفهد، وتدور أحداثه حول سيدة غربية تعيش في مجتمع خليجي.





- الناجية الوحيدة :

من بطولة الفنانة العراقية، هدى حسين، والفنان جمال الردهان.





- 2020 :

من بين المسلسلات التلفزيونية التي تأجل عرضها العام الماضي بسبب جائحة فيروس "كورونا" المستجد، وهو من بطولة الفنانة اللبنانية، نادين نجيم، والفنان السوري، قصي خولي.





- ضل راجل :

بعدما حقق نجاحا مدويا في رمضان خلال السنوات الماضية بمسلسلات "ظل الرئيس" و"الفتوة" و"رحيم"، يعود الفنان المصري، ياسر جلال بمسلسل "ضل راجل"، وتشاركه بطولته الفنانة اللبنانية، نور.

- بين السما والأرض :

المسلسل من بطولة الفنانة التونسية درة، والفنان المصري، هاني سلامة، وهو مستوحى عن قصة للأديب العالمي الراحل، نجيب محفوظ، وتم تقديمه في فيلم كلاسيكي بخمسينيات القرن الماضي.





سبوتنيك

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